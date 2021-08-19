Ремонт Октябрьского моста затянется на несколько лет (но асфальт заменят уже в этом году)

Власти планируют заменить дорожное покрытие на Коммунальном мосту в этом году. А вот работы по реставрации несущих конструкций выполнят позже.

— Отремонтировать за один год не удастся. Капитальный ремонт будем проводить в следующие периоды, проезжую часть — в этом году, — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время пресс-конференции.



Глава города добавил, что в ближайшее время власти объявят аукцион на работы. НГС направил запрос в пресс-центр мэрии, чтобы узнать подробности о сроках ремонта.