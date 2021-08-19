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Ремонт Октябрьского моста затянется на несколько лет (но асфальт заменят уже в этом году)

Мэр пообещал привести проезжую часть в порядок

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Мост подготовят к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году

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В Новосибирске начнут ремонтировать Октябрьский мост

Власти планируют заменить дорожное покрытие на Коммунальном мосту в этом году. А вот работы по реставрации несущих конструкций выполнят позже.

— Отремонтировать за один год не удастся. Капитальный ремонт будем проводить в следующие периоды, проезжую часть — в этом году, — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время пресс-конференции.

Глава города добавил, что в ближайшее время власти объявят аукцион на работы. НГС направил запрос в пресс-центр мэрии, чтобы узнать подробности о сроках ремонта.

О долгожданном капремонте на Октябрьском мосту стало известно в ноябре прошлого года. Позже власти объявили аукцион на разработку проектно-сметной документации для работ. Планировалось, что ее подготовят к 1 мая, после чего она месяц будет на госэкспертизе. 10 июня стало известно, что специалисты отправили документы на доработку. Ее планируют завершить до конца августа.

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