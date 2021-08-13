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Площадь Труда встала в глухую пробку — рядом со стройкой произошло два ДТП

Вереница машин растянулась на несколько километров

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Пробка постепенно растягивается

Пробка постепенно растягивается

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В Новосибирске образовалась огромная пробка из-за ДТП на площади Труда

Две аварии на площади Труда произошли во второй половине дня 13 августа. Из-за продолжающейся рядом стройки и размытой дороги автомобили намертво встали в пробке — движения нет минимум полчаса. Сервис «Яндекс.Пробки» показывает 7 баллов в городе.

— 30 минут машины не едут ни на встречу, ни в сторону площади. Круг замкнулся 100%, — рассказывает читатель НГС, застрявший в пробке.

Автомобилисты активно оставляют комментарии в 2ГИС — одни возмущаются, другие шутят и просят арендовать вертолет или лодку.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, на площади произошли две аварии. Обе без пострадавших.

Красный цвет на картах «Яндекса» постепенно распространяется по всему городу.

11 августа во время ливня улицы Новосибирска оказались под водой. Затопило дороги и тротуары. Показываем вам, как город переживал непогоду.

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