Последствия сильного ливня: лужи по колено, затопленная площадь Будагова и пробки

Мы завершаем нашу онлайн-трансляцию. Спасибо, что следили за ситуацией в Новосибирске вместе с нами.
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Читатели продолжают делиться своими видео. Эти кадры сняли в районе остановки «Центр».
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На пересечении улиц Блюхера и Ватутина тоже накопилось много воды.
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Вот и ожидаемые последствия — вода залила улицу Троллейную.
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Ливень закончился, а вот с его последствиями еще предстоит бороться.
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По данным сервиса «Яндекс.Погода», температура на улице в 14:59 составляет +19 градусов.
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А вот и первые фото с последствиями ливня от фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова.
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Уже днем город стоит в
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