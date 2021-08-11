11 августа среда
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 7/10
usd 73.60
eur 86.36
Тема дня8-летний мальчик умер после падения с велосипеда

Ведущие

Все новости

Все новости

Последствия сильного ливня: лужи по колено, затопленная площадь Будагова и пробки

Собрали ваши фото и видео

13 063
72Обсудить

Поделиться

Сегодня днем, 11 августа, во время ливня улицы Новосибирска оказались под водой. Затопило дороги и тротуары. Показываем вам, как город переживал непогоду.

Поделиться

Мы завершаем нашу онлайн-трансляцию. Спасибо, что следили за ситуацией в Новосибирске вместе с нами.

Поделиться

Поделиться

Поделиться

Поделиться

Читатели продолжают делиться своими видео. Эти кадры сняли в районе остановки «Центр».

Поделиться

Поделиться

Ходить здесь нужно осторожно

Ходить здесь нужно осторожно

На пересечении улиц Блюхера и Ватутина тоже накопилось много воды.

Поделиться

Поделиться

Поделиться

Поделиться

Поделиться

Поделиться

Площадь Будагова уже не в первый раз оказывается под водой после ливня.

Поделиться

Поделиться

Вот и ожидаемые последствия — вода залила улицу Троллейную.

Поделиться

Поделиться

Такая погода часто становится неожиданностью

Такая погода часто становится неожиданностью

Ливень закончился, а вот с его последствиями еще предстоит бороться.

Кажется, такая погода портит настроение далеко не всем

Кажется, такая погода портит настроение далеко не всем

Ливень сменился небольшим дождем

Ливень сменился небольшим дождем

Поделиться

Поделиться

Ливень постепенно заканчивается

Ливень постепенно заканчивается

По данным сервиса «Яндекс.Погода», температура на улице в 14:59 составляет +19 градусов.

Поделиться

Поделиться

Пешеходам лучше держаться подальше от затопленных дорог, потому что автомобили могут облить их водой с ног до головы

Пешеходам лучше держаться подальше от затопленных дорог, потому что автомобили могут облить их водой с ног до головы

Под водой оказываются даже дороги в центре

Под водой оказываются даже дороги в центре

Водителям следует быть внимательными

Водителям следует быть внимательными

Поделиться

Поделиться

Тем, кто вышел из дома без зонта, сегодня придется непросто

Тем, кто вышел из дома без зонта, сегодня придется непросто

А вот и первые фото с последствиями ливня от фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова.

Люди спасаются от воды подручными средствами

Люди спасаются от воды подручными средствами

Многим сегодня придется сушить свою обувь

Многим сегодня придется сушить свою обувь

Поделиться

Поделиться

Заторы сковали дороги у речного вокзала, Димитровский мост и площадь Будагова

Заторы сковали дороги у речного вокзала, Димитровский мост и площадь Будагова

Уже днем город стоит в 7-балльных пробках.

Поделиться

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ8
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ9
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

дождьлужипотоп
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...