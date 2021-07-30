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Названа причина затопления площади Будагова — строителям четвертого моста поручили исправить проблему

Ливневая канализация на площади находится в рабочем состоянии

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Машинам приходилось ехать по затопленной дороге

Машинам приходилось ехать по затопленной дороге

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В Новосибирске назвали причину затопления площади Будагова во время дождя

Мэрия Новосибирска и концессионер строительства четвертого моста группа «ВИС» объяснили, почему 26 июля в городе затопило площадь Будагова.

— Подтопление произошло из-за недостаточного количества водоприемных устройств, построенных ООО «ПФ "ВИС"» на период строительства мостового перехода через Обь, — говорится в сообщении пресс-центра мэрии Новосибирска, которое цитирует департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

В мэрии добавили, что ливневка на площади находится в рабочем состоянии. Ей не требуется дополнительная промывка.

— Для улучшения водоотведения на указанном участке улицы Большевистской ООО «ПФ "ВИС"» в срок до 3 августа 2021 года будет построено дополнительно два открытых водоотводных лотка, — сообщили в мэрии.

В пресс-службе группы «ВИС» журналисту НГС сообщили, что пропускная способность переустроенной ливневки на площади Будагова рассчитана на осадки средней интенсивности. При этом в день подтопления за короткое время выпали обильные осадки. Это привело к подтоплению близлежащих улиц.

— Водные потоки с мусором привели к его намыву на дождеприемники, что затруднило их работу. В данный момент засор устранен и работа ливневой канализации восстановлена в нормативном режиме, — рассказали в группе «ВИС».

Ранее концессионер рассказал, в какие сроки будут сняты ограничения движения на площади Будагова. Ранее их ввели из-за строительства четвертого моста.

Сегодня утром, 30 июля, НГС писал о том, что жители дома рядом с площадью Труда не могут уснуть из-за шума от стройки моста. В группе «ВИС» объяснили, почему работы приходится вести ночью.

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ливневкиподтоплениедороги
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