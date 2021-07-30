Названа причина затопления площади Будагова — строителям четвертого моста поручили исправить проблему

Мэрия Новосибирска и концессионер строительства четвертого моста группа «ВИС» объяснили, почему 26 июля в городе затопило площадь Будагова.

— Подтопление произошло из-за недостаточного количества водоприемных устройств, построенных ООО «ПФ "ВИС"» на период строительства мостового перехода через Обь, — говорится в сообщении пресс-центра мэрии Новосибирска, которое цитирует департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

В мэрии добавили, что ливневка на площади находится в рабочем состоянии. Ей не требуется дополнительная промывка.