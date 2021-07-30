Названа причина затопления площади Будагова — строителям четвертого моста поручили исправить проблему

В Новосибирске назвали причину затопления площади Будагова во время дождя
Мэрия Новосибирска и концессионер строительства четвертого моста группа «ВИС» объяснили, почему
— Подтопление произошло из-за недостаточного количества водоприемных устройств, построенных ООО «ПФ "ВИС"» на период строительства мостового перехода через Обь, — говорится в сообщении пресс-центра мэрии Новосибирска, которое цитирует департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.
В мэрии добавили, что ливневка на площади находится в рабочем состоянии. Ей не требуется дополнительная промывка.
— Для улучшения водоотведения на указанном участке улицы Большевистской ООО «ПФ "ВИС"» в срок до
В пресс-службе группы «ВИС» журналисту НГС сообщили, что пропускная способность переустроенной ливневки на площади Будагова рассчитана на осадки средней интенсивности. При этом в день подтопления за короткое время выпали обильные осадки. Это привело к подтоплению близлежащих улиц.
— Водные потоки с мусором привели к его намыву на дождеприемники, что затруднило их работу. В данный момент засор устранен и работа ливневой канализации восстановлена в нормативном режиме, — рассказали в группе «ВИС».
Ранее концессионер рассказал, в какие сроки будут сняты ограничения движения на площади Будагова. Ранее их ввели из-за строительства четвертого моста.
Сегодня утром, 30 июля, НГС писал о том, что жители дома рядом с площадью Труда не могут уснуть из-за шума от стройки моста. В группе «ВИС» объяснили, почему работы приходится вести ночью.