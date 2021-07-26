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Тема дняКуда исчезли 500 млн на стройке четвертого моста

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После дождя в Новосибирске затопило дорогу на площади Будагова — видео, как плывут машины

Один автомобиль даже застрял на месте

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Водителям приходится двигаться очень осторожно

Водителям приходится двигаться очень осторожно

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В Новосибирске затопило дорогу на площади Будагова

В Новосибирске сегодня, 26 июля, после дождя затопило дорогу на площади Будагова.

О произошедшем рассказал читатель НГС Виталий. Мужчина снял видео около 15:45. По его словам, он часто проезжает эту площадь и раньше не наблюдал такого после дождей.

— Не едем, а плывем, — добавил Виталий.

На кадрах видно, что вода разлилась в районе строительства развязки для четвертого моста. НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, из-за чего произошло подтопление и когда его устранят.

Сегодня утром МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозах и граде в Новосибирской области. Рассказываем, когда их ждать.

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