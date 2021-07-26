После дождя в Новосибирске затопило дорогу на площади Будагова — видео, как плывут машины

В Новосибирске затопило дорогу на площади Будагова
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О произошедшем рассказал читатель НГС Виталий. Мужчина снял видео около 15:45. По его словам, он часто проезжает эту площадь и раньше не наблюдал такого после дождей.
— Не едем, а плывем, — добавил Виталий.
На кадрах видно, что вода разлилась в районе строительства развязки для четвертого моста. НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, из-за чего произошло подтопление и когда его устранят.
Сегодня утром МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозах и граде в Новосибирской области. Рассказываем, когда их ждать.