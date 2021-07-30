«Закрытые окна не помогают»: строители четвертого моста забивают сваи по ночам — почему это нельзя изменить

В пресс-службе группы «ВИС», в которую входит концессионер четвертого моста «Сибирская концессионная компания», подтвердили, что работы ведут круглосуточно. Это связано с тем, что сроки строительства сократили, движение по мосту планируют запустить в конце 2022 года.



— Транспортная развязка на площади Труда — одно из самых сложных инженерных сооружений, требующих больших временных и трудозатрат, поэтому без круглосуточного графика работы на этом объекте досрочно построить его невозможно. На сегодняшний день генеральный подрядчик ООО «ПФ "ВИС"» приступил к сооружению фундаментов трамвайной эстакады через площадь Труда. Устройство буронабивных свай — непрерывный процесс, остановки при производстве работ исключены. В случае перехода в односменный режим работ сроки сооружения объекта и временные ограничения дорожного движения продлятся на более длительный срок, — сообщили НГС в группе «ВИС».

Концессионер добавил, что к концу 2021 года работы по устройству свай сместятся от жилых домов в сторону парка Кирова.

