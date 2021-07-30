«Закрытые окна не помогают»: строители четвертого моста забивают сваи по ночам — почему это нельзя изменить

В Новосибирске шум от стройки четвертого моста мешает жителям спать ночью
Концессионер четвертого моста в Новосибирске объяснил, почему строители проводят по ночам шумные работы. Местные жители жалуются, что ночное устройство свай мешает им спать.
— 29 июля жители дома у площади Труда проснулись в пять утра от дикой долбежки от строительства четвертого моста. Шум мешает спать жителям каждую ночь. Но эта долбежка, это нечто. И закрытые окна не помогают. Более того, чем дышать, если закрыть окна? Нечем. Тем более много жильцов после ковида и с сердечными заболеваниями, которым нужен кислород. Мне, здоровому человеку, нечем дышать при закрытых окнах, — написал читатель.
Читатель также поделился видео, снятым на рассвете, — в ролике можно услышать шум от работ.
В пресс-службе группы «ВИС», в которую входит концессионер четвертого моста «Сибирская концессионная компания», подтвердили, что работы ведут круглосуточно. Это связано с тем, что сроки строительства сократили, движение по мосту планируют запустить в конце 2022 года.
— Транспортная развязка на площади Труда — одно из самых сложных инженерных сооружений, требующих больших временных и трудозатрат, поэтому без круглосуточного графика работы на этом объекте досрочно построить его невозможно. На сегодняшний день генеральный подрядчик ООО «ПФ "ВИС"» приступил к сооружению фундаментов трамвайной эстакады через площадь Труда. Устройство буронабивных свай — непрерывный процесс, остановки при производстве работ исключены. В случае перехода в односменный режим работ сроки сооружения объекта и временные ограничения дорожного движения продлятся на более длительный срок, — сообщили НГС в группе «ВИС».
Концессионер добавил, что к концу 2021 года работы по устройству свай сместятся от жилых домов в сторону парка Кирова.
— Тем не менее исполнитель работ принимает все необходимые меры для исключения шумных работ в ночное время. В целях минимизации вынужденных неудобств для жителей близлежащих домов генеральный подрядчик проводит постоянный мониторинг работ, проводимых в период с 23:00 до 07:00, и принимает меры для того, чтобы не превышать допустимый уровень шума в ночное время. Генеральный подрядчик строительства и группа «ВИС» приносят свои извинения всем новосибирцам за вынужденные неудобства, связанные со строительством объекта, и предпринимают все возможные усилия для скорейшего завершения строительства вблизи жилых домов! — добавили в компании.
В начале июля жители дома на Стартовой пожаловались на шум от строительных работ на площади Лыщинского. Тогда мэр Анатолий Локоть заявил, что ночные шумные работы на площади Лыщинского не остановят, перед жителями также извинились за неудобство.
На прошлой неделе в Новосибирске прошли дебаты с участием депутата горсовета Александра Бурмистрова и представителей группы «ВИС». На них обсудили строительство четвертого моста, проседание трубы на площади Труда и экономию на стройматериалах. НГС собрал аргументы сторон.