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В Новосибирске разрешили построить трамвайные пути рядом с четвертым мостом

Они пройдут в районе площади Труда

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Работы по прокладке трамвайной линии начнутся в июле

Работы по прокладке трамвайной линии начнутся в июле

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Мэрия Новосибирска выдала разрешение на прокладку трамвайной линии в конце улицы Широкой с выходом на Ватутина. Ее благоустроят в рамках строительства четвертого моста через Обь. Документ опубликован на муниципальном портале.

— Длина трамвайной линии на эстакаде соответствует длине эстакады — 845 метров. Начало строительства запланировано на июль 2021 года, — сообщили в пресс-службе группы компаний «ВИС» (в нее входит «Сибирская концессионная компания», которая получила разрешение на строительство).

Линия пройдет между зданиями на улице Широкой, 2Б и Планировочной, 6

Линия пройдет между зданиями на улице Широкой, 2Б и Планировочной, 6

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В середине июня корреспонденты НГС посетили масштабную стройку четвертого моста через Обь, когда там начали возводить пилон в виде буквы «Н». Посмотрите, как тогда вели работы.

Ранее концессионер показал макет четвертого моста. На обоих берегах обустроят развязки, схема движения на площадях изменится. Показываем фото проекта.

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строительствотрамвайчетвертый мост
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