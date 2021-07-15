В Новосибирске разрешили построить трамвайные пути рядом с четвертым мостом

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на прокладку трамвайной линии в конце улицы Широкой с выходом на Ватутина. Ее благоустроят в рамках строительства четвертого моста через Обь. Документ опубликован на муниципальном портале.
— Длина трамвайной линии на эстакаде соответствует длине эстакады — 845 метров. Начало строительства запланировано на июль 2021 года, — сообщили в пресс-службе группы компаний «ВИС» (в нее входит «Сибирская концессионная компания», которая получила разрешение на строительство).
В середине июня корреспонденты НГС посетили масштабную стройку четвертого моста через Обь, когда там начали возводить пилон в виде буквы «Н». Посмотрите, как тогда вели работы.
Ранее концессионер показал макет четвертого моста. На обоих берегах обустроят развязки, схема движения на площадях изменится. Показываем фото проекта.