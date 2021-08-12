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Видео, как новосибирец топит машину в гигантской луже, набрало в TikTok более 500 тысяч просмотров

Случай произошел на улице Сакко и Ванцетти после сильного ливня

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Машина не смогла преодолеть такое «море»

Машина не смогла преодолеть такое «море»

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В Новосибирске водитель утопил седан в огромной луже

Смелый мужчина за рулем седана не рассчитал свои силы, когда решил преодолеть огромную лужу на улице Сакко и Ванцетти в Новосибирске. «Море» образовалось после обильных дождей, обрушившихся на город 11 августа.

Видео, как машина буквально тонет в дождевой воде, быстро набирает популярность в TikTok на канале «Абрам TV» — у ролика уже более 500 тысяч просмотров.

— Давай до свидания, «королка»! Всё, потонула. Это уже всё — «Титаник». Недавно «крузак» развернулся, не поехал, только уазик поехал, — комментирует автор ролика. — Была машина, и нет машины. Ну всё. Не оценил свои возможности.

То самое видео.

Лужа в этом месте регулярно образуется при сильных дождях. Ливневки не справляются с водой, поэтому водителям приходится искать объездные пути.

Днем 11 августа во время ливня улицы Новосибирска в очередной раз оказались под водой. Затопило дороги и тротуары. Как город переживал непогоду — смотрите здесь. Дожди в городе должны прекратиться только к концу рабочей недели.

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TikTokдождьливневкилужа
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