Видео, как новосибирец топит машину в гигантской луже, набрало в TikTok более 500 тысяч просмотров

В Новосибирске водитель утопил седан в огромной луже
Смелый мужчина за рулем седана не рассчитал свои силы, когда решил преодолеть огромную лужу на улице Сакко и Ванцетти в Новосибирске. «Море» образовалось после обильных дождей, обрушившихся на город 11 августа.
Видео, как машина буквально тонет в дождевой воде, быстро набирает популярность в TikTok на канале «Абрам TV» — у ролика уже более 500 тысяч просмотров.
— Давай до свидания, «королка»! Всё, потонула. Это уже всё — «Титаник». Недавно «крузак» развернулся, не поехал, только уазик поехал, — комментирует автор ролика. — Была машина, и нет машины. Ну всё. Не оценил свои возможности.
То самое видео.
Лужа в этом месте регулярно образуется при сильных дождях. Ливневки не справляются с водой, поэтому водителям приходится искать объездные пути.
Днем 11 августа во время ливня улицы Новосибирска в очередной раз оказались под водой. Затопило дороги и тротуары. Как город переживал непогоду — смотрите здесь. Дожди в городе должны прекратиться только к концу рабочей недели.