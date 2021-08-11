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Когда прекратятся дожди? Прогноз погоды на ближайшие дни

Дождливая и прохладная погода еще нескоро покинет Новосибирск

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В ближайшие два дня выходить на улицу без зонта не стоит

В ближайшие два дня выходить на улицу без зонта не стоит

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Дожди в Новосибирске закончатся к концу рабочей недели

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске на этой неделе — ближайшие два дня ожидаются кратковременные дожди. А с 14 августа придут потепление и ясная погода.

— Сейчас над нами располагается обширный циклон, малоподвижный, в центре циклона идут дожди. На 12-е число влияние этого циклона сохраняется. 13 августа он начнет постепенно отходить на восток, заполняться и разрушаться. И на смену ему смещается гребень антициклона с севера Урала. К 14-му числу он распространится на Новосибирскую область, будет рост атмосферного давления, дожди прекратятся. Дневные температуры будут выше благодаря солнечной погоде. Но в целом этот антициклон пока холодный, воздушная масса прохладная, — прогнозирует начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

В четверг, 12 августа, в Новосибирске облачно, дождь. Ночью +14... +16 градусов. Днем +19... +21 градус. Ветер северо-восточный 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В пятницу, 13 августа, в городе ночью кратковременный дождь, местами гроза, днем небольшой дождь. Ночью +11... +13 градусов. Днем +15... +17 градусов. Ветер северо-восточный 5–10 м/с.

В субботу, 14 августа, в Новосибирске ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ночью +10... +12 градусов.

Дожди обрушились на Новосибирск в начале рабочей недели. Город утонул в лужах, машины плыли по дорогам с плохо работающими ливневками, а пешеходы учились ходить по воде. Смотрите, как это было.

Какой будет погода во второй половине августе? Нас ждут проливные дожди или долгожданная жара? Мы изучили прогнозы сервисов погоды.

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