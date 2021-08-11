Когда прекратятся дожди? Прогноз погоды на ближайшие дни

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске на этой неделе — ближайшие два дня ожидаются кратковременные дожди. А с 14 августа придут потепление и ясная погода.

— Сейчас над нами располагается обширный циклон, малоподвижный, в центре циклона идут дожди. На 12-е число влияние этого циклона сохраняется. 13 августа он начнет постепенно отходить на восток, заполняться и разрушаться. И на смену ему смещается гребень антициклона с севера Урала. К 14-му числу он распространится на Новосибирскую область, будет рост атмосферного давления, дожди прекратятся. Дневные температуры будут выше благодаря солнечной погоде. Но в целом этот антициклон пока холодный, воздушная масса прохладная, — прогнозирует начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.