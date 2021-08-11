Когда прекратятся дожди? Прогноз погоды на ближайшие дни

Дожди в Новосибирске закончатся к концу рабочей недели
Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске на этой неделе — ближайшие два дня ожидаются кратковременные дожди. А с 14 августа придут потепление и ясная погода.
— Сейчас над нами располагается обширный циклон, малоподвижный, в центре циклона идут дожди. На
В четверг, 12 августа, в Новосибирске облачно, дождь. Ночью
В пятницу, 13 августа, в городе ночью кратковременный дождь, местами гроза, днем небольшой дождь. Ночью
В субботу, 14 августа, в Новосибирске ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ночью
Дожди обрушились на Новосибирск в начале рабочей недели. Город утонул в лужах, машины плыли по дорогам с плохо работающими ливневками, а пешеходы учились ходить по воде. Смотрите, как это было.
Какой будет погода во второй половине августе? Нас ждут проливные дожди или долгожданная жара? Мы изучили прогнозы сервисов погоды.