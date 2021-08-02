На линию городского маршрута в Новосибирске выходят два ярких оранжевых автобуса

На новосибирский маршрут
— Это новая для нас техника, более модифицированная по сравнению с предыдущими. Новые двигатели внутреннего сгорания, здесь значительно больше электрики, — рассказал про новый транспорт заместитель директора по перевозкам ООО «Оста» (перевозчик на маршруте
По его словам, новые автобусы производства ПАО «НЕФАЗ» выйдут на линию на этой неделе. Каждый автобус обошелся компании примерно в 10 миллионов рублей.
В июне на маршруты города вышли 40 новых автобусов НЕФАЗ, которые получило предприятие ПАТП-4 по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Автобусы большого класса модели НЕФАЗ на газомоторном топливе. Вмещают 110 пассажиров, имеют низкий пол и откидную платформу для посадки-высадки маломобильных граждан. Также в них установлены системы навигации, видеонаблюдения, контроля за поведением водителя.
22 автобуса будут работать на маршруте
В начале года на ПАТП-4 уже поступило 15 новых автобусов из Белоруссии — на приобретение транспорта в лизинг из городского бюджета потратили 100 миллионов рублей. Новый транспорт распределили по трем маршрутам Первомайского района. За несколько лет все автобусные маршруты перейдут на муниципальный контракт, но только после того как закончатся действующие договоры. В конце марта представители управления пассажирскими перевозками мэрии Новосибирска рассказали подробности работы транспорта по новой системе.