Мэрия Новосибирска обвинила «троллей» в нанесении разметки на дорожных ямах

В мэрии Новосибирска объяснили, почему рядом с домом на улице Менделеева, 5 нанесли разметку поверх дорожных ям.
Разметку заметили накануне, 28 июля. Фото опубликовал местный житель в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
— Накануне выборов в Госдуму на некоторых округах активизировались тролли. Они вручную нарисовали дорожную разметку возле дома на улице Менделеева, 5 на разбитом участке, который подлежит ремонту, — сообщили в официальном telegram-канале мэрии «Мэр_и_Я».
По данным начальника управления автомобильных дорог Юрия Сердюка, в этом году участок планируют отремонтировать и нанести на него новую разметку.
В конце июня на проспекте Дзержинского вырезали квадратные фрагменты асфальта для ямочного ремонта. Дорога из-за этого стала напоминать шахматную доску. НГС поговорил с экспертом, который объяснил, почему не стоит использовать такой метод ремонта. Вскоре ямы залили асфальтом, который стал сильно выпирать и мешать водителям. После этого дорогу стали сравнивать со стиральной доской.