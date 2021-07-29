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Мэрия Новосибирска обвинила «троллей» в нанесении разметки на дорожных ямах

Власти считают, что они активизировались перед выборами в Госдуму

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Участок планируют отремонтировать в этом году

Участок планируют отремонтировать в этом году

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В мэрии Новосибирска объяснили, почему рядом с домом на улице Менделеева, 5 нанесли разметку поверх дорожных ям.

Разметку заметили накануне, 28 июля. Фото опубликовал местный житель в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

— Накануне выборов в Госдуму на некоторых округах активизировались тролли. Они вручную нарисовали дорожную разметку возле дома на улице Менделеева, 5 на разбитом участке, который подлежит ремонту, — сообщили в официальном telegram-канале мэрии «Мэр_и_Я».

По данным начальника управления автомобильных дорог Юрия Сердюка, в этом году участок планируют отремонтировать и нанести на него новую разметку.

В конце июня на проспекте Дзержинского вырезали квадратные фрагменты асфальта для ямочного ремонта. Дорога из-за этого стала напоминать шахматную доску. НГС поговорил с экспертом, который объяснил, почему не стоит использовать такой метод ремонта. Вскоре ямы залили асфальтом, который стал сильно выпирать и мешать водителям. После этого дорогу стали сравнивать со стиральной доской.

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