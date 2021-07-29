Мэрия Новосибирска обвинила «троллей» в нанесении разметки на дорожных ямах

По данным начальника управления автомобильных дорог Юрия Сердюка, в этом году участок планируют отремонтировать и нанести на него новую разметку.

В конце июня на проспекте Дзержинского вырезали квадратные фрагменты асфальта для ямочного ремонта. Дорога из-за этого стала напоминать шахматную доску. НГС поговорил с экспертом, который объяснил, почему не стоит использовать такой метод ремонта. Вскоре ямы залили асфальтом, который стал сильно выпирать и мешать водителям. После этого дорогу стали сравнивать со стиральной доской.