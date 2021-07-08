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У четырех новосибирских электричек поменялось время отправления — публикуем обновленное расписание

Изменения начнут действовать с 8 июля

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Изменения коснутся электричек из Тогучина и Коченево

Изменения коснутся электричек из Тогучина и Коченево

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В Новосибирске с 8 июля электрички поменяют расписание

В Новосибирской области изменится расписание 4 пригородных поездов — изменения начнут действовать с 8 июля по техническим причинам, сообщили в компании «Экспресс-пригород».

— Корректировка во времени следования [электропоездов] составит от 1 до 11 минут, — рассказали железнодорожники.

На Западном направлении поменяется расписание двух электричек с 8 июля:

  • № 6318 сообщением Коченево — Новосибирск, отправление со станции Коченево в 17:40 (на 5 минут раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 18:51 (на 5 минут раньше);
  • № 6323 сообщением Новосибирск — Коченево, отправление со станции Новосибирск-Главный в 16:09 (на 1 минуту раньше), прибытие на станцию Коченево в 17:20 (на 1 минуту раньше).

Также с 14 по 20 июля изменится расписание еще одной электрички:

  • № 6364 сообщением Коченево — Новосибирск, отправление со станции Коченево в 19:24 (на 10 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 20:35 (на 10 минут позже).

В Кузбасском направлении изменения в расписании с 10 по 13 июля затронут один поезд:

  • № 6808 сообщением Тогучин — Новосибирск, отправление со станции Тогучин в 11:52 (на 11 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 14:26 (на 11 минут позже).

— Пригородная компания «Экспресс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании, — сообщили в компании.

Дополнительную информацию можно узнать на официальном сайте компании, по телефонам 050 (с 07:00 до 21:00), (383) 229-25-67 (в рабочие дни с 08:00 до 17:00), а также на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги.

Ранее стало известно, что с 8 июля в Новосибирске запустят городские электрички до Пригородного простора.

15 июня Департамент по тарифам Новосибирской области утвердил цену на проезд в городской электричке, которую обещали запустить 1 июля со станции Обь через новую платформу в Пригородном просторе. Платформу строит Западно-Сибирская железная дорога — филиал ОАО «РЖД». Застройщик Пригородного простора занимается обустройством подходов к новой станции: перехватывающей парковки, подъездной дороги, тротуаров, освещения. Подробнее про городскую электричку и ближайшие планы по развитию этого транспорта в Новосибирске можно почитать здесь.

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