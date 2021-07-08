У четырех новосибирских электричек поменялось время отправления — публикуем обновленное расписание

В Новосибирске с 8 июля электрички поменяют расписание
В Новосибирской области изменится расписание 4 пригородных поездов — изменения начнут действовать с
— Корректировка во времени следования [электропоездов] составит от 1 до 11 минут, — рассказали железнодорожники.
На Западном направлении поменяется расписание двух электричек с
№ 6318сообщением Коченево — Новосибирск, отправление со станции Коченево в 17:40 (на 5 минутраньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 18:51 (на 5 минутраньше); № 6323сообщением Новосибирск — Коченево, отправление со станции Новосибирск-Главный в 16:09 (на 1 минутураньше), прибытие на станцию Коченево в 17:20 (на 1 минутураньше).
Также с 14 по 20 июля изменится расписание еще одной электрички:
№ 6364сообщением Коченево — Новосибирск, отправление со станции Коченево в 19:24 (на 10 минутпозже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 20:35 (на 10 минутпозже).
В Кузбасском направлении изменения в расписании с 10 по 13 июля затронут один поезд:
№ 6808сообщением Тогучин — Новосибирск, отправление со станции Тогучин в 11:52 (на 11 минутпозже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 14:26 (на 11 минутпозже).
— Пригородная компания «Экспресс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании, — сообщили в компании.
Дополнительную информацию можно узнать на официальном сайте компании, по телефонам 050 (с 07:00 до 21:00),
Ранее стало известно, что с
15 июня Департамент по тарифам Новосибирской области утвердил цену на проезд в городской электричке, которую обещали запустить