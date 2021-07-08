У четырех новосибирских электричек поменялось время отправления — публикуем обновленное расписание

№ 6323 сообщением Новосибирск — Коченево, отправление со станции Новосибирск-Главный в 16:09 (на 1 минуту раньше), прибытие на станцию Коченево в 17:20 (на 1 минуту раньше).



Также с 14 по 20 июля изменится расписание еще одной электрички:

№ 6364 сообщением Коченево — Новосибирск, отправление со станции Коченево в 19:24 (на 10 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 20:35 (на 10 минут позже).



В Кузбасском направлении изменения в расписании с 10 по 13 июля затронут один поезд:

№ 6808 сообщением Тогучин — Новосибирск, отправление со станции Тогучин в 11:52 (на 11 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 14:26 (на 11 минут позже).

— Пригородная компания «Экспресс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании, — сообщили в компании.

