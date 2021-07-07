Минтранс перенес дату запуска городской электрички до Пригородного простора

В Новосибирске запуск городской электрички до Пригородного простора, запланированный на 1 июля, перенесли на неделю.
— Начало курсирования пригородных поездов по проекту «Городская железная дорога» по маршруту Пригородный простор — Новосибирск-Восточный состоится 8 июля 2021 года, — сообщили в Министерстве транспорта Новосибирской области. Однако причину, по которой отложили запуск электропоезда, в ответе на запрос не уточнили.
15 июня Департамент по тарифам Новосибирской области утвердил цену на проезд в городской электричке, которую обещали запустить 1 июля со станции Обь через новую платформу в Пригородном просторе. Платформу строит Западно-Сибирская железная дорога — филиал ОАО «РЖД». Застройщик Пригородного простора занимается обустройством подходов к новой станции: перехватывающей парковки, подъездной дороги, тротуаров, освещения. Подробнее про городскую электричку и ближайшие планы по развитию этого транспорта в Новосибирске можно почитать здесь.