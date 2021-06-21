Департамент по тарифам утвердил цену билета на городскую электричку в Новосибирске

Департамент по тарифам Новосибирской области утвердил цену на проезд в городской электричке, которую обещали запустить 1 июля со станции Обь через новую платформу в Пригородном просторе.



Приказ от 15 июня 2021 года появился на сайте областного департамента по тарифам.

— Установить тарифы на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Новосибирской области по маршрутам перевозок «станция Обь — станция Новосибирск Восточный», «станция Новосибирск Восточный — станция Обь», «станция Новосибирск-Главный — станция Обь», — говорится в тексте документа.