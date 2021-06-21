Департамент по тарифам утвердил цену билета на городскую электричку в Новосибирске

Департамент по тарифам Новосибирской области утвердил цену на проезд в городской электричке, которую обещали запустить 1 июля со станции Обь через новую платформу в Пригородном просторе.
Приказ от 15 июня 2021 года появился на сайте областного департамента по тарифам.
— Установить тарифы на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Новосибирской области по маршрутам перевозок «станция Обь — станция Новосибирск Восточный», «станция Новосибирск Восточный — станция Обь», «станция Новосибирск-Главный — станция Обь», — говорится в тексте документа.
По информации департамента, тарифы начнут действовать с 1 июля 2021 года. Эта же дата анонсировалась как старт проекта городской электрички. Цена билета на проезд в городской электричке по этим направлениям будет 26 рублей. Тариф действует при оплате проезда на протяжении всего маршрута вне зависимости от расстояния, пункта посадки и высадки пассажира, уточняется в документе.
Речь идет о городской электричке, для которой строят платформу возле Пригородного простора. Платформу строит Западно-Сибирская железная дорога — филиал ОАО «РЖД». Застройщик Пригородного простора занимается обустройством подходов к новой станции: перехватывающей парковки, подъездной дороги, тротуаров, освещения. Подробнее про городскую электричку и ближайшие планы по развитию этого транспорта в Новосибирске можно почитать здесь.