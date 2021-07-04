Под Новосибирском на Ордынском шоссе водители застряли в 15-километровой пробке

На Ордынском шоссе под Новосибирском образовалась 15-километровая пробка
Сегодня днем, 4 июля, в Новосибирске собралась 15-километровая пробка на Ордынском шоссе.
— Едем с деревни, дальше Ордынка. По навигатору ехать еще 1,5–2 часа вместо обычных 40 минут, — сообщила читательница Марина.
— Лучшие выходные за последний месяц, — написал пользователь сервиса 2ГИС.
Сегодня утром под Новосибирском на входе в летний бассейн «Парус» выстроилась огромная очередь — в городе установилась аномально жаркая погода.
В Новосибирске на проспекте Дзержинского простаивает ямочный ремонт. В начале недели здесь на дорожном полотне вырезали квадраты в местах, которые необходимо восстановить. Из-за таких работ дорога стала напоминать шахматную доску, по которой неудобно ездить на машинах. Третий день дорожники не могут залатать выемки, и асфальт начал сыпаться.