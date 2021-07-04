4 июля воскресенье
СЕЙЧАС +31°С
Пробки 1/10
usd 73.62
eur 87.07
Тема дняГород за колючей проволокой. Репортаж

Все новости

Все новости

Под Новосибирском на Ордынском шоссе водители застряли в 15-километровой пробке

Также заторы образовались на Бердском шоссе и Северном объезде

573
8Обсудить

Поделиться

Затор начинается от села Ярково

Затор начинается от села Ярково

Поделиться

На Ордынском шоссе под Новосибирском образовалась 15-километровая пробка

Сегодня днем, 4 июля, в Новосибирске собралась 15-километровая пробка на Ордынском шоссе.

— Едем с деревни, дальше Ордынка. По навигатору ехать еще 1,5–2 часа вместо обычных 40 минут, — сообщила читательница Марина.

— Лучшие выходные за последний месяц, — написал пользователь сервиса 2ГИС.

Затор растянулся на 15 километров

Затор растянулся на 15 километров

Поделиться

Сегодня утром под Новосибирском на входе в летний бассейн «Парус» выстроилась огромная очередь — в городе установилась аномально жаркая погода.

В Новосибирске на проспекте Дзержинского простаивает ямочный ремонт. В начале недели здесь на дорожном полотне вырезали квадраты в местах, которые необходимо восстановить. Из-за таких работ дорога стала напоминать шахматную доску, по которой неудобно ездить на машинах. Третий день дорожники не могут залатать выемки, и асфальт начал сыпаться.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

летопробкидороги
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (8)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...