Под Новосибирском на входе в летний бассейн выстроилась огромная очередь

Сегодня, 4 июля, утром под Новосибирском на входе в летний бассейн «Парус» выстроилась огромная очередь.

— Мы приехали ровно к 10:00, здесь уже была такая очередь — человек 150, без масок. Про коронавирус здесь не слышали. Фотографии сделаны через полчаса после открытия, когда половина человек уже зашла. Вход никак не организован — один мальчик стоит, который по терминалу пробивает чеки, выдает браслеты, и люди заходят. Но это всё так долго, — рассказала читательница Елена.