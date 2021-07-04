Под Новосибирском на входе в летний бассейн выстроилась огромная очередь

В Новосибирске выстроилась очередь на вход в летний бассейн
Сегодня, 4 июля, утром под Новосибирском на входе в летний бассейн «Парус» выстроилась огромная очередь.
— Мы приехали ровно к 10:00, здесь уже была такая очередь — человек 150, без масок. Про коронавирус здесь не слышали. Фотографии сделаны через полчаса после открытия, когда половина человек уже зашла. Вход никак не организован — один мальчик стоит, который по терминалу пробивает чеки, выдает браслеты, и люди заходят. Но это всё так долго, — рассказала читательница Елена.
— Масочного режима нет. Мы были без масок, жара такая, какие маски. Я переболела в мае прошлого года, а в этом году поставила прививку. Просто я про то, что должна соблюдаться какая-то дистанция и билеты должны продаваться как-то по-другому, а не один человек на толпу, — добавила Елена.
На сайте санатория «Парус» указано, что зона для загара у бассейна оборудована 400 шезлонгами. Бассейн открывается в 10:00 часов. Через час после открытия в аккаунте санатория в «Инстаграме» появилась информация, что все шезлонги заняты.
Корреспондент НГС обратился в администрацию санатория с просьбой прокомментировать организацию отдыха у летнего бассейна. Но по телефону ему сообщили, что у руководителей сегодня выходной. Мы направили запрос директору по развитию санатория «Парус».
Напомним, на этой неделе синоптики выпустили экстренное предупреждение из-за аномальной жары в НСО. По их прогнозам, максимальная температура в регионе достигнет +35 градусов.
— 4 июля во второй половине дня ожидается погода без осадков. Ветер юго-восточный 3–8 м/с. Температура воздуха
На прошлой неделе десятки новосибирцев застряли в очередях к мобильным пунктам вакцинации — посмотрите 10 снимков из разных ТЦ.