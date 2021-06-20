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Пробка на въезде в город на Гусинобродском тракте растянулась на 15 километров — что пишут об этом водители

Ситуацию осложняют несколько ДТП, а также ремонтные работы

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В пробке больше всех водителей раздражают те, кто пытается ее объехать по обочине

В пробке больше всех водителей раздражают те, кто пытается ее объехать по обочине

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Пробка на Гусинобродском тракте растянулась на 15 километров

На въезде в Новосибирск со стороны Гусинобродского тракта собралась огромная пробка. Ее длина составила больше 15 километров, а несколько метров водители проезжают за 30–40 минут.

Ситуацию осложняют несколько ДТП. Одно из них напротив остановки «Зеленодолинская». Столкнулись фура и универсал. Медицинская помощь потребовалась одному человеку. Ремонтные работы также затрудняют движение.

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От скуки новосибирцы начинают переписываться в пробке. Кто-то разъярен от «обочечников» — водителей, которые пытаются объехать пробку, а кто-то познал в пробке дзен и желает всем мира и добра.

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Новосибирск входит в топ-10 городов мира с самыми загруженными дорогами. Каждому горожанину хорошо известно, как легко можно потерять час и даже больше времени на Большевистской, Ватутина, площади Труда и других загруженных улицах города. Сибирячка придумала как заработать на этих огромных заторах.

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пробказатор на дорогах
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