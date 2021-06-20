Пробка на въезде в город на Гусинобродском тракте растянулась на 15 километров — что пишут об этом водители

Пробка на Гусинобродском тракте растянулась на 15 километров
На въезде в Новосибирск со стороны Гусинобродского тракта собралась огромная пробка. Ее длина составила больше 15 километров, а несколько метров водители проезжают за 30–40 минут.
Ситуацию осложняют несколько ДТП. Одно из них напротив остановки «Зеленодолинская». Столкнулись фура и универсал. Медицинская помощь потребовалась одному человеку. Ремонтные работы также затрудняют движение.
От скуки новосибирцы начинают переписываться в пробке. Кто-то разъярен от «обочечников» — водителей, которые пытаются объехать пробку, а кто-то познал в пробке дзен и желает всем мира и добра.
Новосибирск входит в топ-10 городов мира с самыми загруженными дорогами. Каждому горожанину хорошо известно, как легко можно потерять час и даже больше времени на Большевистской, Ватутина, площади Труда и других загруженных улицах города. Сибирячка придумала как заработать на этих огромных заторах.