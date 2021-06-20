Фура превратила Subaru Impreza в груду металла на Гусинобродском шоссе

В Новосибирске на Гусинобродском шоссе недалеко от остановки «Зеленодолинская» столкнулись фура и универсал. ДТП произошло около 14:30 сегодня, 20 июня .

От удара Subaru Impreza превратилась в груду металла. Последствия ДТП попали на видео.