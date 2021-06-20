Фура превратила Subaru Impreza в груду металла на Гусинобродском шоссе

В Новосибирске на Гусинобродском шоссе недалеко от остановки «Зеленодолинская» столкнулись фура и универсал. ДТП произошло около 14:30 сегодня,
От удара Subaru Impreza превратилась в груду металла. Последствия ДТП попали на видео.
— Возле дома на Гусинобродском шоссе, 106 грузовой автомобиль MAN совершил столкновение с Subaru, который двигался в попутном направлении. Пострадал один человек из легкового автомобиля, он доставлен в больницу. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
На прошлой неделе на улице Мясниковой, 29 в Калининском районе Новосибирска автомобиль Mitsubishi выезжал с парковки задним ходом, когда в него врезалась Toyota. Водителя Mitsubishi зажало в салоне, ему потребовалась помощь сотрудников МЧС.