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Фура превратила Subaru Impreza в груду металла на Гусинобродском шоссе

В ДТП пострадал один человек

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Очевидцы собрались у столкнувшихся машин

Очевидцы собрались у столкнувшихся машин

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В Новосибирске на Гусинобродском шоссе недалеко от остановки «Зеленодолинская» столкнулись фура и универсал. ДТП произошло около 14:30 сегодня, 20 июня.

От удара Subaru Impreza превратилась в груду металла. Последствия ДТП попали на видео.

— Возле дома на Гусинобродском шоссе, 106 грузовой автомобиль MAN совершил столкновение с Subaru, который двигался в попутном направлении. Пострадал один человек из легкового автомобиля, он доставлен в больницу. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

На прошлой неделе на улице Мясниковой, 29 в Калининском районе Новосибирска автомобиль Mitsubishi выезжал с парковки задним ходом, когда в него врезалась Toyota. Водителя Mitsubishi зажало в салоне, ему потребовалась помощь сотрудников МЧС.

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ДТПДТП с фурой
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