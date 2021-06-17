Водителя Mitsubishi зажало в салоне — в него врезалась Тойота, когда он выезжал с парковки задом

— На улице Мясниковой столкновение двух транспортных средств. Автомобиль Тойота двигался по улице Мясниковой, со стороны улицы Гребенщикова в сторону улицы Красный проспект, и в пути следования у дома 29 произошло столкновение с Mitsubishi, который с парковочного кармана совершал разворот в обратном направлении движения. Пассажир Mitsubishi доставлен с травмами в больницу. На месте работает Экипаж ГИБДД устанавливаются все обстоятельства происшествия, в том числе числе и травмы, которые получил пассажир Mitsubishi, — сообщил инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

