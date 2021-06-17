17 июня четверг
СЕЙЧАС +27°С
Пробки 6/10
usd 72.03
eur 87.35
Тема дняВласти пригрозили Новосибирску ковидными запретами

Все новости

Все новости

Водителя Mitsubishi зажало в салоне — в него врезалась Тойота, когда он выезжал с парковки задом

Мужчину извлекли спасатели, пострадавшего госпитализировали

416
1Обсудить

Поделиться

Водителю потребовалась помощь не только скорой помощи, но и спасателей

Водителю потребовалась помощь не только скорой помощи, но и спасателей

Поделиться

На улице Мясниковой, 29 в Калининском районе Новосибирска автомобиль Mitsubishi выезжал с парковки задом, когда в него врезалась Тойота. Водителя Mitsubishi зажало в салоне, ему потребовалась помощь сотрудников МЧС.

— На улице Мясниковой столкновение двух транспортных средств. Автомобиль Тойота двигался по улице Мясниковой, со стороны улицы Гребенщикова в сторону улицы Красный проспект, и в пути следования у дома 29 произошло столкновение с Mitsubishi, который с парковочного кармана совершал разворот в обратном направлении движения. Пассажир Mitsubishi доставлен с травмами в больницу. На месте работает Экипаж ГИБДД устанавливаются все обстоятельства происшествия, в том числе числе и травмы, которые получил пассажир Mitsubishi, — сообщил инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

В МЧС уточнили, что водителя пришлось извлекать из салона.

— Один человек был зажат в салоне. При помощи гидравлического инструмента производилась его деблокировка. Были отключены аккумуляторные батареи. Пострадавший передан сотрудникам скорой помощи, — рассказал НГС руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ДТПзажало в салоне
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (1)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...