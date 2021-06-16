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Ремонт Сибирской хотят завершить за две недели — как улица выглядит сейчас. 10 фото

Протяженность участка, где идут работы — 800 метров

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Дорогу на Сибирской начали ремонтировать <nobr class="_">с 24 мая</nobr>

Дорогу на Сибирской начали ремонтировать с 24 мая

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В Новосибирске планируют за две недели закончить ремонт Сибирской

В Новосибирске подрядчик обещает закончить ремонт улицы Сибирской за ближайшие две недели. Накануне дорогу проверил мэр Новосибирска, а также на состояние Сибирской посмотрел корреспондент НГС. Публикуем 10 снимков, чтобы вы тоже оценили улицу.

— Сибирская пользуется большим спросом не только у жителей микрорайона, которые здесь живут, но она во многом берет на себя альтернативное движение, позволяет сократить путь, сократить движение. Сейчас рабочий день, и движение достаточно интенсивное, — рассказал Анатолий Локоть.

Рабочие на этой неделе планируют закончить дорогу

Рабочие на этой неделе планируют закончить дорогу

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Подрядчикам осталось сделать примыкания и заезды. Среди дня «карманы» заставлены машинами. Работу планируют закончить на этой неделе. Подрядчик ООО «ДорСтройФлот» гарантирует качество дороги на ближайшие четыре года.

— Гарантия значит фактически, что ее будут обслуживать. Подрядчик будет восстанавливать, если что-то не так, — заявил мэр города.

Особое внимание власти города обращают на люки и на качество их обслуживания. Как сообщает Анатолий Локоть, при обычном ремонте дороги, чтобы сэкономить, люки закатывают в асфальт и они через год или два разбалтываются

Особое внимание власти города обращают на люки и на качество их обслуживания. Как сообщает Анатолий Локоть, при обычном ремонте дороги, чтобы сэкономить, люки закатывают в асфальт и они через год или два разбалтываются

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Ремонт идет на 800 метрах дороги на всем протяжении улицы Сибирской от Вокзальной магистрали до улицы Советской (за исключением перекрестка с улицей Нарымской) за счет городского бюджета. Стоимость работ — 9,996 млн рублей. Перекресток с Нарымской будет отремонтирован в рамках ремонта площади Кондратюка.

Тротуары защищены двойными заборами

Тротуары защищены двойными заборами

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Житель Железнодорожного района Александр Иванович подошел во время проверки качества дороги к мэру города и пожаловался на шум по ночам.

— Я две недели не сплю. Вы нарушаете наше право на спокойный сон, — сообщил Александр Иванович.

Анатолий Локоть объяснил, что по-другому не получается работать.

— «Карманы» днем все заставлены, движение есть. Если мы хотим, чтобы дорога была, то ее надо делать, — ответил жителю Анатолий Локоть.

Работы ведутся по ночам

Работы ведутся по ночам

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На перекрестке с улицей Нарымской делают ямочный ремонт

На перекрестке с улицей Нарымской делают ямочный ремонт

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Работа еще не выполнена на 100%

Работа еще не выполнена на 100%

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По договору срок выполнения ремонта намечен на конец лета, однако подрядчик планирует завершить работы в ближайшие две недели

По договору срок выполнения ремонта намечен на конец лета, однако подрядчик планирует завершить работы в ближайшие две недели

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На всей улице Сибирской сейчас есть один пешеходный переход рядом со школой

На всей улице Сибирской сейчас есть один пешеходный переход рядом со школой

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Тротуары на улице также требуют ремонта

Тротуары на улице также требуют ремонта

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Ремонт этой дороги проходил программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За лето 2021 года 31 объект попадает в эту программу. Это около 40 километров. Как сообщали осенью 2020 года, ремонт дорог должен пройти в пяти районах Новосибирска.

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