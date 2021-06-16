Ремонт Сибирской хотят завершить за две недели — как улица выглядит сейчас. 10 фото

В Новосибирске подрядчик обещает закончить ремонт улицы Сибирской за ближайшие две недели. Накануне дорогу проверил мэр Новосибирска, а также на состояние Сибирской посмотрел корреспондент НГС. Публикуем 10 снимков, чтобы вы тоже оценили улицу.

— Сибирская пользуется большим спросом не только у жителей микрорайона, которые здесь живут, но она во многом берет на себя альтернативное движение, позволяет сократить путь, сократить движение. Сейчас рабочий день, и движение достаточно интенсивное, — рассказал Анатолий Локоть.