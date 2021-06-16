Ремонт Сибирской хотят завершить за две недели — как улица выглядит сейчас. 10 фото

В Новосибирске планируют за две недели закончить ремонт Сибирской
В Новосибирске подрядчик обещает закончить ремонт улицы Сибирской за ближайшие две недели. Накануне дорогу проверил мэр Новосибирска, а также на состояние Сибирской посмотрел корреспондент НГС. Публикуем 10 снимков, чтобы вы тоже оценили улицу.
— Сибирская пользуется большим спросом не только у жителей микрорайона, которые здесь живут, но она во многом берет на себя альтернативное движение, позволяет сократить путь, сократить движение. Сейчас рабочий день, и движение достаточно интенсивное, — рассказал Анатолий Локоть.
Подрядчикам осталось сделать примыкания и заезды. Среди дня «карманы» заставлены машинами. Работу планируют закончить на этой неделе. Подрядчик ООО «ДорСтройФлот» гарантирует качество дороги на ближайшие четыре года.
— Гарантия значит фактически, что ее будут обслуживать. Подрядчик будет восстанавливать, если что-то не так, — заявил мэр города.
Ремонт идет на 800 метрах дороги на всем протяжении улицы Сибирской от Вокзальной магистрали до улицы Советской (за исключением перекрестка с улицей Нарымской) за счет городского бюджета. Стоимость работ —
Житель Железнодорожного района Александр Иванович подошел во время проверки качества дороги к мэру города и пожаловался на шум по ночам.
— Я две недели не сплю. Вы нарушаете наше право на спокойный сон, — сообщил Александр Иванович.
Анатолий Локоть объяснил, что по-другому не получается работать.
— «Карманы» днем все заставлены, движение есть. Если мы хотим, чтобы дорога была, то ее надо делать, — ответил жителю Анатолий Локоть.
Ремонт этой дороги проходил программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За лето 2021 года 31 объект попадает в эту программу. Это около 40 километров. Как сообщали осенью 2020 года, ремонт дорог должен пройти в пяти районах Новосибирска.