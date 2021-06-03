Проезд по улице в районе площади Калинина перекрыли на неделю

Сегодня утром, 3 июня, перекрыли автомобильное движение по улице Михаила Перевозчикова. На проезжей части выставлены бетонные блоки, сетка-ограждение, и началось вскрытие дорожного полотна.
Рабочие, выполнявшие дорожные работы, пояснили корреспонденту НГС, что перекрытие проезжей части запланировано на неделю.
— На улице Перевозчикова ведем ремонт после гидравлических испытаний. Необходимо устранить повреждение на трубах внутри тепловой камеры, которая находится под проезжей частью. Разрешение на разрытие городские власти выдали до
На период ремонта теплотрассы будет отключена горячая вода в трех жилых домах по улице Михаила Перевозчикова
Первый этап теплоиспытаний в Новосибирске начался