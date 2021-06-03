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Проезд по улице в районе площади Калинина перекрыли на неделю

Из-за гидравлических испытаний на теплотрассе произошла авария

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Под проезжей частью улицы Михаила Перевозчикова обнаружено повреждение теплотрассы

Под проезжей частью улицы Михаила Перевозчикова обнаружено повреждение теплотрассы

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Сегодня утром, 3 июня, перекрыли автомобильное движение по улице Михаила Перевозчикова. На проезжей части выставлены бетонные блоки, сетка-ограждение, и началось вскрытие дорожного полотна.

Рабочие, выполнявшие дорожные работы, пояснили корреспонденту НГС, что перекрытие проезжей части запланировано на неделю.

— На улице Перевозчикова ведем ремонт после гидравлических испытаний. Необходимо устранить повреждение на трубах внутри тепловой камеры, которая находится под проезжей частью. Разрешение на разрытие городские власти выдали до 10 июня, но уже завтра завершим ремонт трубопроводов и подрядчик приступит к благоустройству, — прокомментировали перекрытие проезда в СГК.

На период ремонта теплотрассы будет отключена горячая вода в трех жилых домах по улице Михаила Перевозчикова 4 июня с 10:00 до 16:00.

Первый этап теплоиспытаний в Новосибирске начался 11 мая. Второй прошел с 24 мая по 1 июня. Очередной этап испытаний начался 1 июня и продлится до середины месяца. 30 мая НГС рассказал, какие улицы города останутся без горячей воды в этот период.

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СГКотключение водыпрорыв теплотрассыиспытание теплосетей
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