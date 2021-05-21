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СГК объявила о новом этапе испытаний на теплосетях в Новосибирске — какие улицы останутся без горячей воды

Под отключения попадают улицы Первомайского и Октябрьского районов

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В Новосибирске уже начались теплоиспытания и замена проблемных участков труб

В Новосибирске уже начались теплоиспытания и замена проблемных участков труб

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В Новосибирске 24 мая отключат горячую воду в двух районах

24 мая в Новосибирске начнутся испытания теплосетей от ТЭЦ-5. Из-за этого на улицах в Первомайском и Октябрьском районах не будет горячей воды до 1 июня.

— Некоторое снижение температуры горячей воды произойдет уже накануне, примерно за сутки до старта испытаний — таковы требования норм безопасности для испытаний тепловых сетей. По завершении опрессовки энергетикам потребуется время на устранение выявленных дефектов. До 31 мая включительно все работы должны быть завершены, и на следующий день, 1 июня, в дома поступит горячая вода, — сообщили в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».

В Октябрьском районе в зону отключений попадут дома на Гусинобродском шоссе, улицах Лазурной, Доватора, Высоцкого, Волочаевской, Татьяны Снежиной, Виталия Потылицина, Выборной, Вилюйской, Рябиновой, Кленовой, Взлётной и Ключ-Камышенском плато. В Первомайском — на Заречной, Марата, 2-й Марата, Пожарского, Первомайской, Чапаева, Героев Революции, Шмидта, Баумана, Маяковского, Физкультурной, Марии Ульяновой, Тельмана, Эйхе и на улице Красный Факел.

Первый этап теплоиспытаний в городе начался 11 мая. Тогда горячее водоснабжение отключили в центральной части города и в Заельцовском районе.

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СГКгорячая водаопрессовкаотключения горячей водытеплоиспытания
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