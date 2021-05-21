СГК объявила о новом этапе испытаний на теплосетях в Новосибирске — какие улицы останутся без горячей воды

В Новосибирске 24 мая отключат горячую воду
24 мая в Новосибирске начнутся испытания теплосетей
— Некоторое снижение температуры горячей воды произойдет уже накануне, примерно за сутки до старта испытаний — таковы требования норм безопасности для испытаний тепловых сетей. По завершении опрессовки энергетикам потребуется время на устранение выявленных дефектов.
В Октябрьском районе в зону отключений попадут дома на Гусинобродском шоссе, улицах Лазурной, Доватора, Высоцкого, Волочаевской, Татьяны Снежиной, Виталия Потылицина, Выборной, Вилюйской, Рябиновой, Кленовой, Взлётной и Ключ-Камышенском плато. В Первомайском — на Заречной, Марата,
Первый этап теплоиспытаний в городе начался