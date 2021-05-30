В трех районах Новосибирска начнутся испытания теплосетей: какие улицы останутся без горячей воды

Какие улицы Новосибирска останутся без горячей воды из-за испытаний теплосетей
С 1 июня начинаются испытания тепловых сетей в Центральном, Октябрьском и Калининском районах Новосибирска. Информация об этом появилась в группе городской мэрии.
Сообщается, что до 12 июня горячей воды не будет в домах на улице Объединения, Макаренко, Столетова, Дунаевского, Пятницкого, Александра Невского, Богдана Хмельницкого, Народной, Театральной, а также 1-му и 2-му Краснодонским переулкам.
Кроме этого, с 3 по 13 июня испытания теплосетей начнутся на следующих улицах:
— по ул. Инской, ул. Якушева, ул. Садовой, ул. Маковского до пересечения ул. Кирова и ул. Сакко и Ванцетти, а также по ул. Бориса Богаткова, ул. Восход, ул. Гурьевской, ул. Добролюбова, ул. Никитина, ул. Грибоедова, ул. Нижегородской и ул. Декабристов до ул. Лобова, ул. III Интернационала, ул. 9 Ноября, ул. Обской, ул. Большевистской — от ул. Сакко и Ванцетти до ул. Лобова;
— по ул. Серебренниковской, ул. Коммунистической, ул. Советской (до Вокзальной магистрали), Вокзальной магистрали от ул. Советской до проспекта Димитрова, от Красного проспекта до пересечения ул. Каменской — ул. Максима Горького, ул. Чаплыгина, ул. Щетинкина, ул. Депутатской, ул. Октябрьской, ул. Свердлова, ул. Спартака, ул. Каинской.
— При испытаниях возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта. Руководителям организаций необходимо усилить надзор за складскими помещениями, межквартальными и внутридомовыми разводками. Гражданам — не допускать безнадзорного пребывания детей на улицах. Владельцам автотранспорта — соблюдать особую осторожность при движении, так как в большинстве случаев теплотрассы проходят под проезжей частью, — добавили в мэрии.
Второй этап испытаний начался 24 мая. Тогда под отключения попали дома Первомайского и Октябрьского районов.