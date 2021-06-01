В Новосибирске ищут подрядчика на ремонт входа на станцию метро «Площадь Ленина». Сколько за него заплатят

В Новосибирске отремонтируют вход на станцию метро «Площадь Ленина»
«Новосибирский метрополитен» объявил аукцион на ремонт вестибюля
По данным сайта госзакупок, подрядчику предстоит выполнить электромонтажные работы, отремонтировать штукатурку, демонтировать металлоконструкции, выполнить окрашивание. Также он установит новые двери, сделает покрытие пола из керамогранита, облицовку ступеней и другие виды работ.
С понедельника по пятницу с 08:00 до 16:00 подрядчик будет монтировать оборудование без отключений электричества, а со вторника по пятницу с 00:00 до 05:00 электроэнергию будут отключать.
Электронный аукцион проведут 18 июня. Подрядчик должен закончить ремонт
Ранее НГС рассказывал историю строительства новосибирского метро. Посмотрите на исторических кадрах, как всё начиналось. Также к годовщине открытия станции «Золотая Нива» мы выясняли, когда ее все-таки могут достроить.