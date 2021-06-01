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В Новосибирске ищут подрядчика на ремонт входа на станцию метро «Площадь Ленина». Сколько за него заплатят

Работы будут вести почти круглосуточно

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Ремонт на станции сделают в этом году

Ремонт на станции сделают в этом году

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В Новосибирске отремонтируют вход на станцию метро «Площадь Ленина»

«Новосибирский метрополитен» объявил аукцион на ремонт вестибюля № 1 на станции метро «Площадь Ленина». За работы готовы заплатить 19 694 124 рубля.

По данным сайта госзакупок, подрядчику предстоит выполнить электромонтажные работы, отремонтировать штукатурку, демонтировать металлоконструкции, выполнить окрашивание. Также он установит новые двери, сделает покрытие пола из керамогранита, облицовку ступеней и другие виды работ.

По данным 2ГИС, вход в метро <nobr class="_">№ 1</nobr> находится со стороны улицы Орджоникидзе

По данным 2ГИС, вход в метро № 1 находится со стороны улицы Орджоникидзе

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С понедельника по пятницу с 08:00 до 16:00 подрядчик будет монтировать оборудование без отключений электричества, а со вторника по пятницу с 00:00 до 05:00 электроэнергию будут отключать.

Электронный аукцион проведут 18 июня. Подрядчик должен закончить ремонт до 31 декабря 2021 года.

Ранее НГС рассказывал историю строительства новосибирского метро. Посмотрите на исторических кадрах, как всё начиналось. Также к годовщине открытия станции «Золотая Нива» мы выясняли, когда ее все-таки могут достроить.

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