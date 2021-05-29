В новосибирских электричках можно будет расплатиться за проезд по карте — публикуем список станций

В Новосибирске запустили безналичную оплату проезда в электричке
В Новосибирской области на 11 железнодорожных станциях подключили возможность оплаты проезда по банковской карте или смартфону. Сейчас система работает в тестовом режиме.
Для оплаты проезда карту нужно приложить к турникету или валидатору на станции. После этого со счета снимут минимальную стоимость проезда в пригородном сообщении — 26 рублей.
— Далее пассажиру будет необходимо зарегистрировать завершение поездки банковской картой на станции. Система просчитает полную стоимость проезда по маршруту следования, которая будет списана с банковского счета за минусом ранее оплаченных 26 рублей, — сообщает компания-перевозчик «Экспресс-пригород».
Такой способ оплаты доступен на станциях Новосибирск-Главный, Правая Обь, Центр, Речной вокзал, Иня, Матвеевка, Сеятель, Новогодняя, Первомайская, Гагаринская и Мочище. В будущем количество пунктов хотят увеличить. Для оплаты можно использовать системы VISA, Mastercard, МИР, ApplePay, GooglePay, Samsung Pay и другие.
Ранее в Новосибирске ввели безлимитный тариф для проезда в общественном транспорте. Его стоимость составила 2450 рублей в месяц. НГС выяснил, зачем это нужно городу.