Бедный Октябрьский мост: показываем в одной картинке, сколько метров отремонтировали с начала года

В Новосибирске отремонтировали 497 метров Октябрьского моста за 2021 год
С 1 января по 8 апреля этого года в Новосибирске отремонтировали 497,81 кв. м покрытия на Октябрьском мосту с помощью холодного асфальта и рециклера. Работы за это время проводили 44 раза.
В этом году основную часть ремонта провели в феврале и марте — тогда ямы латали по 18 раз за месяц. Самый большой участок отремонтировали в феврале с помощью холодного асфальта, его площадь составила 26 кв. м, а самый маленький — площадью 2,96 кв. м — в марте с помощью рециклера.
— Стоимость работ по ремонту моста в период с 1 января 2020 года по 1 апреля 2021 года составила около
Ремонт моста с помощью литого асфальта начался в марте, с его помощью отремонтировали 231 кв. м моста.
— В весенний период 2021 года началось проведение работ по ремонту проезжей части моста с применением холодного асфальта с разогреванием и литого асфальта, — добавили в мэрии.
В ночь на 8 апреля на Октябрьском мосту отремонтировали часть ям. Посмотрите, что после этого изменилось.
Ранее в Новосибирске объявили аукцион на разработку документации для ремонта моста. Его планируют начать в 2021 году и закончить в 2025-м.