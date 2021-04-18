Бедный Октябрьский мост: показываем в одной картинке, сколько метров отремонтировали с начала года

С 1 января по 8 апреля этого года в Новосибирске отремонтировали 497,81 кв. м покрытия на Октябрьском мосту с помощью холодного асфальта и рециклера. Работы за это время проводили 44 раза.



В этом году основную часть ремонта провели в феврале и марте — тогда ямы латали по 18 раз за месяц. Самый большой участок отремонтировали в феврале с помощью холодного асфальта, его площадь составила 26 кв. м, а самый маленький — площадью 2,96 кв. м — в марте с помощью рециклера.

