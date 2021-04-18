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Бедный Октябрьский мост: показываем в одной картинке, сколько метров отремонтировали с начала года

С 2020 года на ремонт потратили около 3 млн 100 тысяч рублей

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В этом году на мосту планируют начать капитальный ремонт

В этом году на мосту планируют начать капитальный ремонт

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В Новосибирске отремонтировали 497 метров Октябрьского моста за 2021 год

С 1 января по 8 апреля этого года в Новосибирске отремонтировали 497,81 кв. м покрытия на Октябрьском мосту с помощью холодного асфальта и рециклера. Работы за это время проводили 44 раза.

В этом году основную часть ремонта провели в феврале и марте — тогда ямы латали по 18 раз за месяц. Самый большой участок отремонтировали в феврале с помощью холодного асфальта, его площадь составила 26 кв. м, а самый маленький — площадью 2,96 кв. м — в марте с помощью рециклера.

Холодным асфальтом и рециклером асфальтобетона отремонтировали почти 500 м моста

Холодным асфальтом и рециклером асфальтобетона отремонтировали почти 500 м моста

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— Стоимость работ по ремонту моста в период с 1 января 2020 года по 1 апреля 2021 года составила около 3 100 000 рублей на площадь ремонтируемого дорожного полотна 2380 кв. м, — сообщили НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

Ремонт моста с помощью литого асфальта начался в марте, с его помощью отремонтировали 231 кв. м моста.

— В весенний период 2021 года началось проведение работ по ремонту проезжей части моста с применением холодного асфальта с разогреванием и литого асфальта, — добавили в мэрии.

В ночь на 8 апреля на Октябрьском мосту отремонтировали часть ям. Посмотрите, что после этого изменилось.

Ранее в Новосибирске объявили аукцион на разработку документации для ремонта моста. Его планируют начать в 2021 году и закончить в 2025-м.

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Октябрьский мостмэрия Новосибирскаремонт дорог
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