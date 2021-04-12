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Автоинспекторы поймали водителей скандального свадебного кортежа в Новосибирске

Машины проехали по улице Сибиряков-Гвардейцев в сторону площади Маркса

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Кортеж попал на видео возмущенных новосибирцев

Кортеж попал на видео возмущенных новосибирцев

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В Новосибирске автоинспекторы нашли всех участников свадебного кортежа, который в прошедшее воскресенье нарушил сразу несколько Правил дорожного движения. Пассажиры сидели на окнах, кричали и сигналили, а машины ехали по встречной полосе по улице Сибиряков-Гвардейцев в сторону площади Маркса.

Все четверо водителей привлечены к административной ответственности по статье 12.15 часть 4 КоАП РФ (выезд на встречную полосу). Кроме того, водитель автомобиля Mercedes привлечен к административной ответственности за перевозку пассажиров вне салона автомобиля по статье 12.23 часть 2 КоАП РФ. А у 24-летнего водителя Toyota Premio отсутствовал страховой полис, за что на него тоже соответственно составлен административный материал, рассказали в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

Выезд на полосу встречного движения может обернуться каждому из водителей штрафом в пять тысяч рублей или лишением прав на срок от четырех до шести месяцев. За перевозку пассажиров вне автомобиля грозит штраф в одну тысячу рублей, а за отсутствие страховки — 800 рублей.

Днем 4 марта на Октябрьской магистрали в Новосибирске заметили кортеж. В него вошли машины полиции, микроавтобусы и легковые автомобили. Так город встречал председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

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кортежсвадьба
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