Автоинспекторы поймали водителей скандального свадебного кортежа в Новосибирске

В Новосибирске автоинспекторы нашли всех участников свадебного кортежа, который в прошедшее воскресенье нарушил сразу несколько Правил дорожного движения. Пассажиры сидели на окнах, кричали и сигналили, а машины ехали по встречной полосе по улице Сибиряков-Гвардейцев в сторону площади Маркса.

Все четверо водителей привлечены к административной ответственности по статье 12.15 часть 4 КоАП РФ (выезд на встречную полосу). Кроме того, водитель автомобиля Mercedes привлечен к административной ответственности за перевозку пассажиров вне салона автомобиля по статье 12.23 часть 2 КоАП РФ . А у 24-летнего водителя Toyota Premio отсутствовал страховой полис, за что на него тоже соответственно составлен административный материал, рассказали в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.