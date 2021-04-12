Автоинспекторы поймали водителей скандального свадебного кортежа в Новосибирске

В Новосибирске автоинспекторы нашли всех участников свадебного кортежа, который в прошедшее воскресенье нарушил сразу несколько Правил дорожного движения. Пассажиры сидели на окнах, кричали и сигналили, а машины ехали по встречной полосе по улице Сибиряков-Гвардейцев в сторону площади Маркса.
Все четверо водителей привлечены к административной ответственности по
Выезд на полосу встречного движения может обернуться каждому из водителей штрафом в пять тысяч рублей или лишением прав на срок от четырех до шести месяцев. За перевозку пассажиров вне автомобиля грозит штраф в одну тысячу рублей, а за отсутствие страховки —
Днем 4 марта на Октябрьской магистрали в Новосибирске заметили кортеж. В него вошли машины полиции, микроавтобусы и легковые автомобили. Так город встречал председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.