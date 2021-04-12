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Полиция ищет участников свадебного кортежа — его пассажиры ехали на окнах машин

Он проехал по улице Сибиряков-Гвардейцев

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Кортеж попал на видео. Участники сидели на окнах машин и кричали

Кортеж попал на видео. Участники сидели на окнах машин и кричали

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В Новосибирске полиция ищет участников свадебного кортежа из-за нарушений ПДД

В Новосибирске в воскресенье, 11 апреля, свадебный кортеж проехал по улице Сибиряков-Гвардейцев в сторону площади Маркса — пассажиры сидели на окнах, кричали и сигналили.

— Замечен кортеж украшенных шарами и лентами автомобилей, движущихся по только известной им траектории в сторону площади Маркса. Пассажиры колонны, высунувшись наполовину из окон, извещают участников потока о радостном событии, — рассказали в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"».

Подписчик группы снял кортеж на видео. Там также заметно, что машины едут по трамвайным путям, в том числе по встречным.

— Полком ДПС ГИБДД проводится проверка опубликованной информации в соцсетях, устанавливаются лица, участвующие в массовом нарушении ПДД. По окончании административного расследования будет принято решение о привлечении данных лиц к ответственности, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Днем 4 марта на Октябрьской магистрали в Новосибирске заметили кортеж. В него вошли машины полиции, микроавтобусы и легковые автомобили. Так город встречал председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

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кортежсвадьба
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