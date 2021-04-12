Полиция ищет участников свадебного кортежа — его пассажиры ехали на окнах машин

В Новосибирске в воскресенье, 11 апреля , свадебный кортеж проехал по улице Сибиряков-Гвардейцев в сторону площади Маркса — пассажиры сидели на окнах, кричали и сигналили.



— Замечен кортеж украшенных шарами и лентами автомобилей, движущихся по только известной им траектории в сторону площади Маркса. Пассажиры колонны, высунувшись наполовину из окон, извещают участников потока о радостном событии, — рассказали в группе «Новосибирская служба эвакуации " АСТ-54 "».

Подписчик группы снял кортеж на видео. Там также заметно, что машины едут по трамвайным путям, в том числе по встречным.