Перевозчик развернул борьбу против ям, которые на его маршрутах приходится объезжать по встречной полосе

По его словам, маршрутки с трудом проезжают через ямы на улице Докучаева, Коминтерна, за последние несколько месяцев он несколько раз обращался в департамент транспорта, в центр управления городским автоэлектротранспортом, также отправлялись заявки в администрацию Дзержинского района. Но реакции пока нет.

— Яма на Докучаева с осени того года — ее снегами закидали как попало, а сейчас выбило весь шлак, ямы объезжают, потому что они прямо посередине. Около 20 с лишним заявок на эту яму уже было. То есть официально звоним в департамент, даем заявку центральному диспетчеру, он отправляет эту заявку в администрацию Дзержинского района. Ноль эмоций. А как нам ездить? По воздуху летать? — возмущается перевозчик.

Перевозчик снял дорожную обстановку на пути его маршрутов. Одна из луж разлилась рядом с остановкой возле нового автовокзала.