Перевозчик развернул борьбу против ям, которые на его маршрутах приходится объезжать по встречной полосе

В Новосибирске перевозчик развернул борьбу против ям на его маршруте
Новосибирский перевозчик заявил, что не может заставить дорожников залатать ямы на дорогах его маршрута. Чтобы их объехать, нужно выезжать на встречную полосу и тротуары. Проблема касается не только маршруток, но и других машин, которые передвигаются в этих местах.
— У нас несколько десятков заявок есть по дорожным службам. По Докучаева, в сторону биатлонного комплекса, где автовокзал. Выбило яму — метр шириной и глубиной
По его словам, маршрутки с трудом проезжают через ямы на улице Докучаева, Коминтерна, за последние несколько месяцев он несколько раз обращался в департамент транспорта, в центр управления городским автоэлектротранспортом, также отправлялись заявки в администрацию Дзержинского района. Но реакции пока нет.
— Яма на Докучаева с осени того года — ее снегами закидали как попало, а сейчас выбило весь шлак, ямы объезжают, потому что они прямо посередине.
Перевозчик снял дорожную обстановку на пути его маршрутов. Одна из луж разлилась рядом с остановкой возле нового автовокзала.
НГС отправил запрос в мэрию с просьбой уточнить сроки проведения ремонта дорог на этих улицах.
Ямы на дорогах стали одной из главных тем новостной повестки последних двух недель: