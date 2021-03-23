Машина скорой помощи увязла в луже из растаявшего снега на Шлюзе

Скорая увязла в слякоти в Советском районе Новосибирска
Днем, 22 марта, машина скорой помощи увязла в большой луже и не могла проехать. Пост об этом появился в группе «Шлюз. Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».
— В16:35 машина скорой помощи возле детского сада «Кораблик» возле Русской, 27 из-за луж и ям не могла проехать на вызов. Такая ситуация на дороге именно в этом месте возникает каждый год, — написала автор поста. В разговоре с журналистом НГС она уточнила, что не знает, как в итоге машина скорой выбралась из лужи.
Судя по фотографиям жителей микрорайона, сегодня 23 марта ситуация на проезде не изменилась.
Главный врач скорой помощи Новосибирска Ирина Большакова отметила, что такие инциденты со скорыми - обычная ситуация в городе.
Днем в субботу, 20 марта, в частном секторе на улице Поселковой в Дзержинском районе автомобиль скорой помощи забуксовал в снегу. Медики приехали на вызов, однако до места не смогли добраться из-за снега. На помощь пришли два трактора, которые больше часа вытаскивали «Газель».
А 9 марта во дворе на Воинской забуксовали сразу три «Газели» с медиками. Через два дня на Блюхера также застрял экипаж — его помогли вытащить коллеги на другой скорой, которая проезжала мимо.