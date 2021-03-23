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Машина скорой помощи увязла в луже из растаявшего снега на Шлюзе

По словам местных жителей, в этом месте почти каждый день застревают машины

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«ГАЗель» глубоко увязла в луже&nbsp;

«ГАЗель» глубоко увязла в луже 

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Скорая увязла в слякоти в Советском районе Новосибирска

Днем, 22 марта, машина скорой помощи увязла в большой луже и не могла проехать. Пост об этом появился в группе «Шлюз. Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

— В16:35 машина скорой помощи возле детского сада «Кораблик» возле Русской, 27 из-за луж и ям не могла проехать на вызов. Такая ситуация на дороге именно в этом месте возникает каждый год, — написала автор поста. В разговоре с журналистом НГС она уточнила, что не знает, как в итоге машина скорой выбралась из лужи.

Судя по фотографиям жителей микрорайона, сегодня 23 марта ситуация на проезде не изменилась.

Машины в этом месте застревают почти каждый день&nbsp;

Машины в этом месте застревают почти каждый день 

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Главный врач скорой помощи Новосибирска Ирина Большакова отметила, что такие инциденты со скорыми - обычная ситуация в городе.

Днем в субботу, 20 марта, в частном секторе на улице Поселковой в Дзержинском районе автомобиль скорой помощи забуксовал в снегу. Медики приехали на вызов, однако до места не смогли добраться из-за снега. На помощь пришли два трактора, которые больше часа вытаскивали «Газель».

А 9 марта во дворе на Воинской забуксовали сразу три «Газели» с медиками. Через два дня на Блюхера также застрял экипаж — его помогли вытащить коллеги на другой скорой, которая проезжала мимо.

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городская средауборка снегавесна
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