Машина скорой помощи увязла в луже из растаявшего снега на Шлюзе

Днем, 22 марта, машина скорой помощи увязла в большой луже и не могла проехать. Пост об этом появился в группе «Шлюз. Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

— В16:35 машина скорой помощи возле детского сада «Кораблик» возле Русской, 27 из-за луж и ям не могла проехать на вызов. Такая ситуация на дороге именно в этом месте возникает каждый год, — написала автор поста. В разговоре с журналистом НГС она уточнила, что не знает, как в итоге машина скорой выбралась из лужи.



Судя по фотографиям жителей микрорайона, сегодня 23 марта ситуация на проезде не изменилась.