Вытаскивали два трактора: в частном секторе Новосибирска скорая помощь увязла в снегу

Два трактора вытаскивали скорую из снега в частном секторе Новосибирска
Днем в субботу, 20 марта, в частном секторе на улице Поселковой в Дзержинском районе автомобиль скорой помощи забуксовал в снегу.
Как сообщает очевидец в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», медики приехали на вызов, однако до места не смогли добраться из-за снега. На помощь пришли два трактора, которые больше часа вытаскивали «Газель».
— Победили в два трактора, — комментирует мужчина, когда машину наконец удается вытянуть.
Это уже третий случай с начала весны, когда автомобили скорой помощи застревают в нечищеном снегу. Так, 9 марта во дворе на Воинской забуксовали сразу три «Газели» с медиками. Через два дня на Блюхера также застрял экипаж — его помогли вытащить коллеги на другой скорой, которая проезжала мимо.