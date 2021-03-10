В мэрии Новосибирска перечислили дороги, которые чистили специально к приезду Мишустина

Начальник управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Юрий Сердюк перечислил дороги, которые чистили к визиту в город премьер-министра Михаила Мишустина.
— За последнюю неделю мы вывезли снег с большого количества магистралей больших. Станционная, проспект Димитрова, проезда Энергетиков, Нарымская, Жуковского, Бердское шоссе, Большевистская — понимаете, что это было связано с подготовкой к визиту в наш город гостей из Москвы, — сообщил Юрий Сердюк. — За неделю вывезли 144 тысячи кубических метров снега.
По его словам, с начала сезона с городских улиц вывезли 1 млн 400 тысяч кубов снега, в прошлом году за зиму вывезли 1 млн 700 тысяч кубов снега. Сейчас основная задача — вывезти снег из мест подтопления (по данным мэрии, в городе 6 основных мест, половину из них уже очистили). Кроме того, Юрий Сердюк отметил, что дорожники также очистили больше половины основных ливнёвок (по информации мэрии, в зоне внимания — 24 ливневые канализации).
Недавно НГС сравнил качество уборки снега в Новосибирске и в других городах России — Новосибирск не на последних строчках. В этой инфографике можно увидеть, как и в каком количестве вывозят снег с городских магистралей.