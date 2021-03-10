10 марта среда
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 5/10
usd 74.26
eur 88.17

Все новости

Все новости

В мэрии Новосибирска перечислили дороги, которые чистили специально к приезду Мишустина

В ближайших планах мэрии убрать снег из мест, где может затопить весной

308
6Обсудить

Поделиться

За неделю с магистралей вывезли&nbsp;144 тысячи кубов снега

За неделю с магистралей вывезли 144 тысячи кубов снега

Поделиться

Начальник управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Юрий Сердюк перечислил дороги, которые чистили к визиту в город премьер-министра Михаила Мишустина.

— За последнюю неделю мы вывезли снег с большого количества магистралей больших. Станционная, проспект Димитрова, проезда Энергетиков, Нарымская, Жуковского, Бердское шоссе, Большевистская — понимаете, что это было связано с подготовкой к визиту в наш город гостей из Москвы, — сообщил Юрий Сердюк. — За неделю вывезли 144 тысячи кубических метров снега.

По его словам, с начала сезона с городских улиц вывезли 1 млн 400 тысяч кубов снега, в прошлом году за зиму вывезли 1 млн 700 тысяч кубов снега. Сейчас основная задача — вывезти снег из мест подтопления (по данным мэрии, в городе 6 основных мест, половину из них уже очистили). Кроме того, Юрий Сердюк отметил, что дорожники также очистили больше половины основных ливнёвок (по информации мэрии, в зоне внимания — 24 ливневые канализации).

Недавно НГС сравнил качество уборки снега в Новосибирске и в других городах России — Новосибирск не на последних строчках. В этой инфографике можно увидеть, как и в каком количестве вывозят снег с городских магистралей.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

не чистят дорогиснег
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (6)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...