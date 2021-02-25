Берегись автобуса. Место в Новосибирске, где хитрые «автобусники» зажимают честных водителей (схема)

В Новосибирске нашли опасный перекресток с массовым нарушением ПДД
Жители Новосибирска продолжают присылать в редакцию НГС информацию, где и как автомобилисты массово нарушают Правила дорожного движения. На этот раз расскажем о неправильном перестроении из ряда в ряд водителей автобусов и маршруток — подробности у Дмитрия Косенко.
Оживленное пересечение двух мощных магистралей — улиц Дуси Ковальчук и Нарымской. При движении по Дуси Ковальчук со стороны площади Калинина перед перекрестком установлены знаки движения по полосам: правый ряд — направо и прямо, второй ряд — прямо, третий ряд — прямо и налево, четвертый ряд — налево.
Если с Дуси Ковальчук уйти налево на Нарымскую, сразу после перекрестка можно увидеть остановку общественного транспорта «Плановая» — через нее проходят девять маршрутов. В том числе здесь останавливаются те автобусы и маршрутки, которые совершают этот левый поворот с Дуси Ковальчук.
— Поворот можно осуществлять с двух полос. Сразу за поворотом остановка общественного транспорта. Автобусы и маршрутки встают в крайний левый ряд и сразу съезжают в правую полосу, игнорируя то, что справа еще ряд имеет право повернуть налево.
— На звуковой сигнал не реагируют, а многие водители маршруток еще и матерят водителей, которых они подрезают, — описывают ситуацию в этом месте читатели НГС.
Вот например, автобус маршрута
Несоблюдением рядности при поворотах водители грешат не только в этом месте. Есть много перекрестков, где одни автомобилисты выдавливают других, выбирают неправильную траекторию поворота, создают аварийные ситуации. Стоит помнить, что рядность нужно выдерживать не только при движении прямо, но и на поворотах.
До этого мы разбирали автоподставы у «горба Городецкого». Смотрите схему, как это происходит.
Есть в Новосибирске еще одно удивительное место, где водители едут под «кирпич» и плюют на светофор. Вот где оно находится.