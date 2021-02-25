Берегись автобуса. Место в Новосибирске, где хитрые «автобусники» зажимают честных водителей (схема)

Если с Дуси Ковальчук уйти налево на Нарымскую, сразу после перекрестка можно увидеть остановку общественного транспорта «Плановая» — через нее проходят девять маршрутов. В том числе здесь останавливаются те автобусы и маршрутки, которые совершают этот левый поворот с Дуси Ковальчук.