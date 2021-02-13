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Автоподставы у проклятого «горба Городецкого» — разбираемся на схеме, как это происходит

Как масштабная стройка по возведению конструкций четвертого моста помогает авто-мошенникам

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Машины едут в сторону «горба Городецкого»

Машины едут в сторону «горба Городецкого»

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Новосибирцы сообщили об автоподставах у «горба Городецкого»

Мы неоднократно рассказывали об автоподставах в Новосибирске, исследовали различные места и схемы мошеннических действий. И вот очередной сигнал: наш читатель записал видео и показал, как устраиваются подставы у «горба Городецкого», там, где сейчас идет масштабная стройка по возведению конструкций четвертого моста. Давайте разберемся, действительно ли там можно устраивать подставы.

Сужение дороги и переход потока на встречную полосу Ипподромской

Сужение дороги и переход потока на встречную полосу Ипподромской

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В январе НГС показывал, как изменилась схема движения на площади Будагова из-за строительства четвертого моста — работы потребовали полного перекрытия одной стороны улицы Ипподромской при движении от «Ауры». Транспортный поток перенаправили на встречную полосу Ипподромки — два ряда едут к «горбу Городецкого», один ряд — в противоположном направлении.

Изгиб, который ухудшает обзор

Изгиб, который ухудшает обзор

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Сужение начинается в месте примыкания к Ипподромке улицы Кривощековской, образуется такой изгиб, в который заходит поток. В самой узкой точке машины фактически проезжают в один ряд и потом расходятся на два. Именно в этом месте, как сообщают читатели, устраиваются подставы: после изгиба стоит автомобиль на аварийке, в который легко врезаться. Смотрите видео:

Автор ролика утверждает, что если ехать на приличной скорости, то можно слишком поздно заметить стоящий автомобиль и врезаться в него. Машины на аварийке здесь видели не раз, и всегда отсутствовал знак аварийной остановки, который мог бы предотвратить столкновение и который водители обязаны ставить по закону.

Место возможных подстав на Ипподромской

Место возможных подстав на Ипподромской

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Вот так это выглядит схематично: обзор затрудняют высокое ограждение стройки и изгиб дороги — легковой седан на аварийке просто не видно. И действительно, если нет пробок и если заходить в поворот на скорости, можно не успеть среагировать на неожиданную преграду.

На этом участке стоит быть осторожным

На этом участке стоит быть осторожным

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Впрочем, при должной внимательности и правильном выборе скорости нормальный водитель проедет это место без проблем. И тем не менее стоит быть осторожным на этом участке Ипподромской, возможны действительно мошеннические действия.

Почитайте еще, как устраивают подставы в месте пересечения улиц Большевистской, Днепрогэсовской и Инюшенской.

Здесь можно узнать, как подставился водитель «Ауди» на хитром перекрестке улиц Дуси Ковальчук и Дачной в Заельцовском районе.

А эта история о том, как водитель заплатил на месте 12 000 рублей после ДТП на кольце Фрунзе — Ипподромская.

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АвтоподставаГИБДДДТП
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