Автоподставы у проклятого «горба Городецкого» — разбираемся на схеме, как это происходит

Сужение начинается в месте примыкания к Ипподромке улицы Кривощековской, образуется такой изгиб, в который заходит поток. В самой узкой точке машины фактически проезжают в один ряд и потом расходятся на два. Именно в этом месте, как сообщают читатели, устраиваются подставы: после изгиба стоит автомобиль на аварийке, в который легко врезаться. Смотрите видео: