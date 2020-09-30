Расследуем автоподставу на хитром перекрестке в Новосибирске: жертву на Audi Q7 протаранила старая «Хонда»

Жителя Новосибирска на Audi Q7 протаранила старая «Хонда»
Автомобилист, попавший в аварию на своем внедорожнике Audi Q7, и его юрист пытаются добиться правды после ДТП, которое они считают автоподставой. Столкновение «Ауди» с «Хондой» произошло на пересечении улиц Дуси Ковальчук и Дачной, и мы уже рассказывали, как в этом месте регулярно бьются машины по одному и тому же сценарию. После очередного инцидента пострадавший водитель написал заявление в полицию, что авария была подстроена.
Эта авария произошла 10 сентября и попала в объективы камер наблюдения. Водитель на темной Audi Q7 выезжает с Дачной на Дуси Ковальчук с левым поворотом в сторону площади Калинина, со встречного направления Дачной появляется белая «Хонда Одиссей» и врезается в «Ауди». На видео заметно, что водитель «Хонды» выскакивает на перекресток достаточно быстро и берет правее, метя во внедорожник, который уже почти заканчивает проезд перекрестка. Смотрите сами:
— Машин со встречного направления не было, он (водитель «Ауди») включает поворот налево, и уже на траектории поворота ему со встречного направления бьет прям в бок эта машина. ГАИ приехала, ГАИ понимает, что автоподстава, но чисто по закону, естественно, виноват водитель «Ауди», потому что он не пропустил со встречного направления, — комментирует ситуацию адвокат Светлана Фирсова, представитель водителя «Ауди».
Официально: по данным сводки УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, 10 сентября 2020 года на Дуси Ковальчук, 173 произошло столкновение с материальным ущербом. Водитель «Ауди» 1975 года рождения виновен в нарушении правил дорожного движения. Водитель «Хонды» 1999 года рождения правил не нарушал.
Действительно, разбор в ГИБДД подтвердил вину водителя внедорожника, его страховая должна оплатить ущерб, нанесенный «Хонде» — у машины повреждены передний бампер, капот, крыло, оптика. У самого внедорожника повреждена вся правая сторона — ремонта на 200 000 рублей.
Водитель «Ауди» с юристом решили доказать умышленные действия оппонента и опротестовать его невиновность. «Хонда» была полностью тонирована — написали жалобу, что такая машина вообще не могла эксплуатироваться. Далее обратились в полицию.
— Подали заявление о возбуждении уголовного дела, прикрепили видеозаписи. Ну и вообще интересно коллективно обратиться, если есть пострадавшие. Самое любопытное, что ребята из полка ДПС сказали, что эта «Хонда» участвовала в аналогичном ДТП буквально месяц-полтора назад, — говорит Светлана Фирсова.
В ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что 28 сентября 2020 года в УВД по Новосибирску обратился гражданин с заявлением, в котором просил провести проверку на указанному ДТП.
Перекресток Дачной и Дуси Ковальчук имеет сложную конфигурацию и рельеф, которые помогают устраивать здесь подобного рода автоподставы. Дачная имеет изгиб и пересекает Дуси Ковальчук под углом, что затрудняет обзор. Кроме того, есть перепад высот — «Хонда» появилась на перекрестке из-за пригорка. Независимые эксперты не исключают, что это ДТП является именно автоподставой.
— Судя по всему, водитель «Хонды» и не пытался (хотя, очевидно, имел такую возможность) уйти от столкновения. И на тормоз нажал практически в последний момент. Обвинять, конечно, нельзя человека, но ощущение складывается именно такое, — отмечает руководитель Службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.