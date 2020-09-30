Расследуем автоподставу на хитром перекрестке в Новосибирске: жертву на Audi Q7 протаранила старая «Хонда»

Автомобилист, попавший в аварию на своем внедорожнике Audi Q7, и его юрист пытаются добиться правды после ДТП, которое они считают автоподставой. Столкновение «Ауди» с «Хондой» произошло на пересечении улиц Дуси Ковальчук и Дачной, и мы уже рассказывали, как в этом месте регулярно бьются машины по одному и тому же сценарию. После очередного инцидента пострадавший водитель написал заявление в полицию, что авария была подстроена.



Эта авария произошла 10 сентября и попала в объективы камер наблюдения. Водитель на темной Audi Q7 выезжает с Дачной на Дуси Ковальчук с левым поворотом в сторону площади Калинина, со встречного направления Дачной появляется белая «Хонда Одиссей» и врезается в «Ауди». На видео заметно, что водитель «Хонды» выскакивает на перекресток достаточно быстро и берет правее, метя во внедорожник, который уже почти заканчивает проезд перекрестка. Смотрите сами: