Удивительное место в Новосибирске, где водители едут под «кирпич» и плюют на светофор

В часы пик тут собирается пробка — значительному количеству автомобилистов нужно проехать через перекресток прямо. На что только не идут те, кому надо побыстрее: и по путям под «кирпич» едут, и правый ряд занимают, и в междурядье встают (благо ширина проезжей части позволяет).