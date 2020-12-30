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Удивительное место в Новосибирске, где водители едут под «кирпич» и плюют на светофор

Три вида нарушений обнаружили наши читатели на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Волочаевской

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Пересечение проспекта Дзержинского и улицы Волочаевской

Пересечение проспекта Дзержинского и улицы Волочаевской

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Вновь вместе с читателями НГС разбираемся с фактами массовых нарушений правил водителями Новосибирска. Сегодня очередное место на карте города, где автомобилисты не соблюдают рядность, объезжают пробку и мешают другим, чтобы выгадать несколько минут времени. Подробнее — в материале Дмитрия Косенко.

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Пересечение проспекта Дзержинского и улицы Волочаевской, направление движения — из центра в сторону сада Дзержинского. На перекрестке правый ряд предназначен только для поворота направо (движение регулируется дополнительной секцией светофора), прямо можно проехать только по второму ряду.

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Выезд на трамвайные пути запрещен

Выезд на трамвайные пути запрещен

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Трамвайные пути автомобилям использовать нельзя, они находятся не на одном уровне с проезжей частью. Над путями висят несколько «кирпичей».

Прямо только одна полоса

Прямо только одна полоса

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В часы пик тут собирается пробка — значительному количеству автомобилистов нужно проехать через перекресток прямо. На что только не идут те, кому надо побыстрее: и по путям под «кирпич» едут, и правый ряд занимают, и в междурядье встают (благо ширина проезжей части позволяет).

С правого ряда едут прямо

С правого ряда едут прямо

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Некоторые одаренные едут под «кирпич» на трамвайных путях, потом вклиниваются, некоторые особо одаренные поворачивают с рельсов на Волочаевскую в сторону Гусинки.

— Массовый выезд на трамвайные пути, находящиеся вне уровня проезжей части. Движение меж рядов, проезд с ряда, предназначенного для движения только направо, — рассказывают наши читатели.

Грузовик вылез на перекресток

Грузовик вылез на перекресток

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Вот, например, огромный КАМАЗ, которому надо прямо, проехал по правому ряду и выполз на перекресток за стоп-линию на красный свет.

Автобус едет по правому ряду

Автобус едет по правому ряду

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Общественный транспорт тоже не желает стоять в пробках, но ему хоть Правила дорожного движения позволяют отступать от требований знаков.

Нарушения приобрели массовый характер

Нарушения приобрели массовый характер

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Может, дорожникам стоит задуматься о схеме организации движения на перекрестке. Подумать о режиме работы светофора, о необходимости запрета езды прямо по правому ряду. Пока же здесь массовые нарушения в порядке вещей, будто это общественная норма.

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ПДДнарушения
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