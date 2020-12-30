Удивительное место в Новосибирске, где водители едут под «кирпич» и плюют на светофор

Вновь вместе с читателями НГС разбираемся с фактами массовых нарушений правил водителями Новосибирска. Сегодня очередное место на карте города, где автомобилисты не соблюдают рядность, объезжают пробку и мешают другим, чтобы выгадать несколько минут времени. Подробнее — в материале Дмитрия Косенко.
Пересечение проспекта Дзержинского и улицы Волочаевской, направление движения — из центра в сторону сада Дзержинского. На перекрестке правый ряд предназначен только для поворота направо (движение регулируется дополнительной секцией светофора), прямо можно проехать только по второму ряду.
Трамвайные пути автомобилям использовать нельзя, они находятся не на одном уровне с проезжей частью. Над путями висят несколько «кирпичей».
В часы пик тут собирается пробка — значительному количеству автомобилистов нужно проехать через перекресток прямо. На что только не идут те, кому надо побыстрее: и по путям под «кирпич» едут, и правый ряд занимают, и в междурядье встают (благо ширина проезжей части позволяет).
— Некоторые одаренные едут под «кирпич» на трамвайных путях, потом вклиниваются, некоторые особо одаренные поворачивают с рельсов на Волочаевскую в сторону Гусинки.
— Массовый выезд на трамвайные пути, находящиеся вне уровня проезжей части. Движение меж рядов, проезд с ряда, предназначенного для движения только направо, — рассказывают наши читатели.
Вот, например, огромный КАМАЗ, которому надо прямо, проехал по правому ряду и выполз на перекресток за стоп-линию на красный свет.
Общественный транспорт тоже не желает стоять в пробках, но ему хоть Правила дорожного движения позволяют отступать от требований знаков.
Может, дорожникам стоит задуматься о схеме организации движения на перекрестке. Подумать о режиме работы светофора, о необходимости запрета езды прямо по правому ряду. Пока же здесь массовые нарушения в порядке вещей, будто это общественная норма.