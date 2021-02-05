Мэрия Новосибирска разрешила построить тоннель для четвертого моста

— Путепровод будет построен с восточной стороны от существующего железнодорожного путепровода над проездом, соединяющим площадь Энергетиков и площадь Труда. После ввода тоннеля в эксплуатацию проезд под существующим путепроводом от площади Энергетиков к площади Труда будет односторонним. Таким образом удвоится пропускная способность дорожной сети на данном участке, — сообщили НГС в пресс-службе группы «ВИС» (в нее входит «Сибирская концессионная компания»).

