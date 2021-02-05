Мэрия Новосибирска разрешила построить тоннель для четвертого моста

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство тоннеля для четвертого моста «Сибирской концессионной компании». Сейчас специалисты ведут подготовительные работы.
Общая длина переезда составит
— Путепровод будет построен с восточной стороны от существующего железнодорожного путепровода над проездом, соединяющим площадь Энергетиков и площадь Труда. После ввода тоннеля в эксплуатацию проезд под существующим путепроводом от площади Энергетиков к площади Труда будет односторонним. Таким образом удвоится пропускная способность дорожной сети на данном участке, — сообщили НГС в пресс-службе группы «ВИС» (в нее входит «Сибирская концессионная компания»).
На время строительства на участке не будут ограничивать движение. В январе мэрия разрешила построить дорогу от площади Будагова до улицы Зыряновской. На ней организуют шесть полос движения.
Ранее новосибирский фотограф Слава Степанов сфотографировал строительство нового моста с высоты. Посмотрите на это в