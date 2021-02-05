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Мэрия Новосибирска разрешила построить тоннель для четвертого моста

По путепроводу можно будет проехать с улицы Широкой на площадь Энергетиков

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Движение во время строительства ограничивать не будут&nbsp;

Движение во время строительства ограничивать не будут 

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Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство тоннеля для четвертого моста «Сибирской концессионной компании». Сейчас специалисты ведут подготовительные работы.

Общая длина переезда составит 399,58 м, из них 45 проложат под землей. Он предназначен для проезда с улицы Широкой на площадь Энергетиков.

Когда тоннель достроят, пропускная способность в районе площади Труда увеличится — он будет вести от улицы Широкой до площади Энергетиков

Когда тоннель достроят, пропускная способность в районе площади Труда увеличится — он будет вести от улицы Широкой до площади Энергетиков

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— Путепровод будет построен с восточной стороны от существующего железнодорожного путепровода над проездом, соединяющим площадь Энергетиков и площадь Труда. После ввода тоннеля в эксплуатацию проезд под существующим путепроводом от площади Энергетиков к площади Труда будет односторонним. Таким образом удвоится пропускная способность дорожной сети на данном участке, — сообщили НГС в пресс-службе группы «ВИС» (в нее входит «Сибирская концессионная компания»).

Тоннель построят над путепроводом, который соединяет площадь Энергетиков и площадь Труда

Тоннель построят над путепроводом, который соединяет площадь Энергетиков и площадь Труда

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На время строительства на участке не будут ограничивать движение. В январе мэрия разрешила построить дорогу от площади Будагова до улицы Зыряновской. На ней организуют шесть полос движения.

Ранее новосибирский фотограф Слава Степанов сфотографировал строительство нового моста с высоты. Посмотрите на это в 10 кадрах.

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площадь Трудастроительствочетвертый мост
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