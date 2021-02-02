Из-за строительства четвертого моста в Новосибирске сдвинули остановку на площади Труда

В Новосибирске перенесли остановку на площади Труда на 100 метров
Сегодня, 2 февраля, в Новосибирске перенесли остановку «Площадь Труда» на 100 метров. Теперь она находится у здания на улице Широкой,1/1.
— Это связано с проведением комплекса строительно-монтажных работ на объекте «Мостовой переход через реку Обь в створе Ипподромской Новосибирска», — сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска.
В январе власти разрешили построить в Новосибирске новый участок четвертого моста. НГС рассказал, где он будет. Также компания «ВИС» рассказала, как долго на левом берегу будет ограничено движение из-за работ.