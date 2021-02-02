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Тема дняВ Новосибирске снова перекрытия

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Из-за строительства четвертого моста в Новосибирске сдвинули остановку на площади Труда

Публикуем карту с новым местом, где пассажиры смогут ждать транспорт

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Изменение действует с сегодняшнего дня&nbsp;

Изменение действует с сегодняшнего дня 

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В Новосибирске перенесли остановку на площади Труда на 100 метров

Сегодня, 2 февраля, в Новосибирске перенесли остановку «Площадь Труда» на 100 метров. Теперь она находится у здания на улице Широкой,1/1.

— Это связано с проведением комплекса строительно-монтажных работ на объекте «Мостовой переход через реку Обь в створе Ипподромской Новосибирска», — сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска.

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В январе власти разрешили построить в Новосибирске новый участок четвертого моста. НГС рассказал, где он будет. Также компания «ВИС» рассказала, как долго на левом берегу будет ограничено движение из-за работ.

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остановкаплощадь Трудачетвертый мост
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