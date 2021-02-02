«За полгода сожжем бензина на 200 млн»: новосибирец посчитал, сколько стоит пробка из-за строительства моста

Все говорят о том, что четвертый мост через Обь нужен нам, чтобы экономить время и деньги. Но пока его строят, сужено движение на площади Труда до одного ряда. Миновав мост, автомобилисты попадают в бутылочное горлышко. Я решил посчитать, во сколько обходится эта пробка.

Она длиной 5,1 км, и ехать в ней, по моим подсчетам, 43 минуты . Машина на дороге занимает примерно 5 метров . Дорожное полотно рассчитано на 3 полосы . Значит, в пробке стоят около 3000 машин . Без пробки это расстояние машина проедет за 3 минуты , значит, из-за пробки лишние 40 минут она тратит бензин.

За это время автомобиль потратит примерно 1 литр топлива на холостом ходу. Откуда это цифра? Расход на холостом ходу — половина объема двигателя, есть такая эмпирическая зависимость. На мосту стоят как грузовики, так и легковушки. Поэтому я взял примерно 3 литра как средний объем двигателя.