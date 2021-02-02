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Матвей Мазуренко

писатель, бизнесмен
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Матвей Мазуренко

писатель, бизнесмен

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«За полгода сожжем бензина на 200 млн»: новосибирец посчитал, сколько стоит пробка из-за строительства моста

По его подсчетам, автомобилисты потратят 4330 тонн топлива

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В 2021 году дорога на площади Труда по-прежнему будет серьезно сужена

В 2021 году дорога на площади Труда по-прежнему будет серьезно сужена

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Новосибирец посчитал, сколько стоит пробка из-за строительства четвертого моста

В прошлом году автомобилистов порадовали сообщением о сужении дороги на площади Труда из-за строительства четвертого моста. Один из самых главных транспортных узлов левобережья увяз в вечных пробках. Заторы здесь начинаются с 7 утра и практически не прекращаются до позднего вечера. Стоит обычно и весь Димитровский мост. В середине января стало известно, что ограничения движения сохранятся в течение 2021 года. Это вызвало новую волну недовольства среди водителей. А новосибирец Матвей Мазуренко посчитал, сколько горожане потратят бензина в пробках. Далее от первого лица.

Все говорят о том, что четвертый мост через Обь нужен нам, чтобы экономить время и деньги. Но пока его строят, сужено движение на площади Труда до одного ряда. Миновав мост, автомобилисты попадают в бутылочное горлышко. Я решил посчитать, во сколько обходится эта пробка.

Она длиной 5,1 км, и ехать в ней, по моим подсчетам, 43 минуты. Машина на дороге занимает примерно 5 метров. Дорожное полотно рассчитано на 3 полосы. Значит, в пробке стоят около 3000 машин. Без пробки это расстояние машина проедет за 3 минуты, значит, из-за пробки лишние 40 минут она тратит бензин.

За это время автомобиль потратит примерно 1 литр топлива на холостом ходу. Откуда это цифра? Расход на холостом ходу — половина объема двигателя, есть такая эмпирическая зависимость. На мосту стоят как грузовики, так и легковушки. Поэтому я взял примерно 3 литра как средний объем двигателя.

Итак, 3000 автомобилей тратят пусть даже меньше, всего по 1 литру топлива, стоя в пробке. В сутки, по моим наблюдениям, эта пробка сохраняется часов восемь. Тогда бензина сжигается на мосту — 24 000 литров. То есть 24 тонны! В месяц — 720 тонн.

По сообщениям СМИ, дорога будет сужена не менее чем на полгода. То есть — 4330 тонн бензина сгорит в пробке, а это 200 миллионов рублей. Бензин я взял марок 92, и 95, и 98, и дизтопливо. То есть среднюю стоимость топлива — 46 рублей за литр. 200 миллионов рублей будет потрачено автомобилистами в прямом смысле «вхолостую»! Вот во сколько обойдется только лишь одна пробка на Димитровском мосту.

— Но постойте! — скажете вы. — Ведь когда построят мост, всё это компенсируется более быстрым движением, и потом мы на этом заработаем, время — деньги! Мы страдаем ради нашего будущего! Потерпим! Зато нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!

А вот и нет! Мост-то платный! Проезд по нему будет стоить не меньше 100 рублей, а это уже больше 2 литров бензина! Так что сейчас мы потратим 200 миллионов ради того, чтобы потом потратить на этом мосту уже 400 миллионов! А кто не хочет — будет ездить как раньше.

Понятно, что 200 миллионов — это очень субъективная цифра, даже где они сейчас, толком и непонятно. А что на самом деле произошло с точки зрения физики? Мы извлекли из недр земли нефть, которая является продуктом разложения биологических материалов, а они в свою очередь существовали благодаря солнцу. Нефть мы превратили в бензин, который сожгли в двигателях. Нагрев двигателя рассеивается в атмосферу, впрочем, как и сопротивление воздуха о лобовое стекло. В итоге мы нагрели атмосферу на 200 миллионов рублей. Вернули запоздалый долг Солнцу.

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площадь Трудапробкичетвертый мост
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