«За полгода сожжем бензина на 200 млн»: новосибирец посчитал, сколько стоит пробка из-за строительства моста

Новосибирец посчитал, сколько стоит пробка из-за строительства четвертого моста
В прошлом году автомобилистов порадовали сообщением о сужении дороги на площади Труда из-за строительства четвертого моста. Один из самых главных транспортных узлов левобережья увяз в вечных пробках. Заторы здесь начинаются с
Все говорят о том, что четвертый мост через Обь нужен нам, чтобы экономить время и деньги. Но пока его строят, сужено движение на площади Труда до одного ряда. Миновав мост, автомобилисты попадают в бутылочное горлышко. Я решил посчитать, во сколько обходится эта пробка.
Она длиной 5,1 км, и ехать в ней, по моим подсчетам,
За это время автомобиль потратит примерно
Итак, 3000 автомобилей тратят пусть даже меньше, всего по
По сообщениям СМИ, дорога будет сужена не менее чем на полгода. То есть —
— Но постойте! — скажете вы. — Ведь когда построят мост, всё это компенсируется более быстрым движением, и потом мы на этом заработаем, время — деньги! Мы страдаем ради нашего будущего! Потерпим! Зато нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!
А вот и нет! Мост-то платный! Проезд по нему будет стоить не меньше
Понятно, что 200 миллионов — это очень субъективная цифра, даже где они сейчас, толком и непонятно. А что на самом деле произошло с точки зрения физики? Мы извлекли из недр земли нефть, которая является продуктом разложения биологических материалов, а они в свою очередь существовали благодаря солнцу. Нефть мы превратили в бензин, который сожгли в двигателях. Нагрев двигателя рассеивается в атмосферу, впрочем, как и сопротивление воздуха о лобовое стекло. В итоге мы нагрели атмосферу на
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