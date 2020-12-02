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В одной из новосибирских маршруток проезд подешевел на 5 рублей

Перевозчик рассказал, что новая стоимость установлена временно

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Цену за проезд снизили из-за пандемии

Цену за проезд снизили из-за пандемии

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В новосибирской маршрутке № 72 (Лесное — Биатлонный комплекс) подешевел проезд. Перевозчик объяснил решение изменить цену тем, что идет пандемия и в транспорте мало пассажиров.

— Да, мы цены поменьше сделали. Потому что сейчас ковид, многие сидят дома, — объяснил перевозчик маршрута Анатолий Кожанов.

Он отметил, что это временная мера. Цену на проезд решили снизить до нового года, то есть весь декабрь вместо 35 рублей пассажиры будут платить 30.

С 15 декабря в Новосибирске планируется подорожание проезда в городском общественном транспорте. О том, что в Новосибирске могут поднять цены на проезд в метро, стало известно 20 ноября. Позже мэрия прокомментировала рост тарифов.

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маршруткиобщественный транспорт
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