В одной из новосибирских маршруток проезд подешевел на 5 рублей

В новосибирской маршрутке № 72 (Лесное — Биатлонный комплекс) подешевел проезд. Перевозчик объяснил решение изменить цену тем, что идет пандемия и в транспорте мало пассажиров.



— Да, мы цены поменьше сделали. Потому что сейчас ковид, многие сидят дома, — объяснил перевозчик маршрута Анатолий Кожанов.

Он отметил, что это временная мера. Цену на проезд решили снизить до нового года, то есть весь декабрь вместо 35 рублей пассажиры будут платить 30.

С 15 декабря в Новосибирске планируется подорожание проезда в городском общественном транспорте. О том, что в Новосибирске могут поднять цены на проезд в метро, стало известно 20 ноября. Позже мэрия прокомментировала рост тарифов.