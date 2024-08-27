Можно не ждать, пока доспеют: оригинальные заготовки на зиму из зеленых помидоров

Зеленые помидоры в заготовках получаются нисколько не хуже, чем красные Источник: Дарья Селенская / 74.RU











С огорода помидоры часто убирают зелеными, особенно в Сибири и на Урале — иначе из-за холодных ночей и фитофторы можно потерять весь урожай. В итоге одномоментно у дачников появляются десятки килограммов томатов. Хранить все в помещении до спелости проблематично, поэтому новосибирские дачники поделились своими любимыми и очень вкусными рецептами заготовки зеленых помидоров на зиму.



С чесноком и острым перцем

Вам потребуется: 3 кг зеленых помидоров, чеснок, острый перец, петрушка, укроп, листья смородины, душистый перец горошком. Для маринада на 1,5 литра воды: 1 столовая ложка соли, 2 столовых ложки сахара, 150 мл ускуса 9%.

Каждую помидорку разрезать до половины, вложить пластинку чеснока и острого перца. В стерилизованную банку положить по веточке укропа, петрушки, 2–3 горошины душистого перца, листья смородины. Помидоры плотно уложить в банку, залить кипятком на 10 минут. Слить воду в кастрюлю, добавить соль, сахар и довести до кипения. Спустя три минуты добавить уксус, размешать, залить в банки. Закатать.

С болгарским перцем

С зелеными помидорами работать проше, чем с красными. Они так легко не лопаются Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Вам потребуется: 1 кг зеленых помидоров, 200 г болгарского перца, 3–5 зубчиков чеснока, петрушка, острый перец, 1 столовая ложка сахара, 1 чайная ложка соли, 50 мл ускуса 9%.



Помидоры помыть, нарезать кружочками толщиной примерно 0,5 см. Болгарский перец почистить, нарезать соломкой. Острый перец нарезать тонкими кружочками. Чеснок и петрушку мелко порубить. Соединить в миске помидоры, перцы, чеснок, петрушку, сахар, соль, уксус. Все тщательно перемешать и оставить при комнатной температуре на час.



В стерилизованные банки аккуратно плотно выложить овощи, залить оставшимся маринадом, добавить кипяток до самого верха. Прикрыть крышками. На дно кастрюли положить полотенце, поставить банки, залить теплой водой по плечики. С момента закипания стерилизовать 15 минут. Достать банки, закрутить.

С яблоками и свёклой

Вам потребуется: 2 кг зеленых помидоров, крупное зеленое яблоко, 1 средняя свёкла, 3–5 зубчиков чеснока, укроп, листья хрена, лавровый лист, по 5–8 горошин черного перца. Для маринада на 1 литр воды: 2 столовых ложки соли, 2 столовых ложки сахара, 1 чайная ложка уксуса 70%.

В стерилизованные банки выложить по разрезанному зубчику чеснока, укроп, листья хрена, по лавровому листу, черный перец горошком. Яблоки порезать тонкими дольками, свёклу — тонкими брусочками. Уложить помидоры вместе с яблоками и свёклой в банки.

Залить кипятком на 15 минут, накрыть крышкой. Слить воду в кастрюлю, добавить сахар, соль, довести до кипения. Снять с огня через 3 минуты. В каждую литровую банку добавить по чайной ложке уксусной эссенции, залить маринадом. Закатать.

С морковью и перцем

Важно отбирать для заготовок здоровые плоды без повреждений и пятен Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Вам потребуется: 3 кг зеленых помидоров, 2 кг сладкого перца, 1,5 кг моркови, 1 кг респчатого лука, 2 головки чеснока, 2 стручка острого перца, укроп, 100 мл растительного масла. Также нужно 3 столовых ложки соли, 5 столовых ложки сахара, 150 мл растительного масла, 150 мл уксуса 9%.



Помидоры помыть, нарезать небольшими дольками. Морковь потереть на средней терке или терке для корейского салата. Сладкий перец порезать соломкой, лук — полукольцами. Все высыпать в одну кастрюлю, добавить через чеснокодавку чеснок, мелко нарезанный острый перец, крупно порубленный укроп. Высыпать соль и сахар. Вылить растительное масло и уксус. Оставить на полчаса, перемешать и оставить еще на час при комнатной температуре.



В стерилизованные банки разложить салат, залить оставшимся соком. Накрыть крышкой. На дно кастрюли положить полотенце, поставить банки, залить теплой водой по плечики. С момента закипания стерилизовать 15 минут. Достать банки, закрутить.

Икра из зеленых помидоров

Вам потребуется: 2 кг зеленых помидоров, 1 кг сладкого перца, 1 кг моркови, 1 кг лука, 1 кг яблоков, 150 г чеснока, 150 г томатной пасты, 200 мл растительного масла, 200 г сахара, 50 г соли, 2 столовых ложки уксуса 9%, острый перец, черный молотый перец,

Почистить овощи и яблоки, нарезать мелкими кусочками и перекрутить в мясорубке в одну кастрюлю. В ней должны быть перекрученные по очереди: помидоры, перец сладкий и острый, чеснок, морковь, лук, яблоки. Засыпать соль, сахар, молотый черный перец, растительно масло, томатную пасту, перемешать. Довести до кипения, тушить 50 минут. За пять минут до готовности влить уксус. Прикрыть крышками. Разложить икру по стерилизованным банкам до самого верха, закатать.

Варенье из зеленых помидоров

Вам потребуется: 1 кг зеленых помидоров, 1 кг сахара, 1 чайная ложка лимонной кислоты.

Помидоры помыть, нарезать мелкими кусочками, удалив плодоножку. Засыпать лимонную кислоту, сахар. Подождать около 2 часов, пока томаты дадут сок. Поставить на огонь, довести до кипения, постоянно помешивать в течение 7 минут. Снять с огня, дать полностью остыть. Повторить уваривание. На третий раз горячее варенье разлить по стерилизованным банкам. Закатать.

Еще рецепты заготовок на зиму

Хрен вам в помощь: шесть рецептов вкуснейших и хрустящих огурчиков на зиму.



Заготовки на зиму из сладкого перца и баклажанов.

Оригинальные рецепты заготовок из баклажанов.