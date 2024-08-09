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Лето Ливни, грозы и крупный град: МЧС предупредило новосибирцев об опасности из-за ветра

Ливни, грозы и крупный град: МЧС предупредило новосибирцев об опасности из-за ветра

Ухудшения погоды ждут на выходных

5 577
6 комментариев
В Новосибирске ждут грозы и ливни, по области к этим погодным явлениям добавится град

МЧС предупредило об опасности из-за сильного ветра в Новосибирске и области. О резком ухудшении погоды, которое произойдет днем в субботу, сообщили в «Западно-Сибирском УГМС»

Днем 10 августа и в ночь на 11 августа в Новосибирской области метеорологи ждут ливни, грозы и крупный град. Скорость ветра может достигать 20 м/с. Непогода придет и в сам Новосибирск.

— Обращайте внимание на слабо закрепленные конструкции (рекламные щиты, провода, элементы кровли), порывы ветра могут вызвать их падение. Не рекомендуется парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо закрепленными конструкциями, — предупредили в МЧС.

Родителям рекомендуют следить за детьми во время прогулок.

Ранее НГС писал о последствиях страшной бури на станции Дупленской в Коченевском районе Новосибирской области. Там шквал унес крыши домов на одной и той же улице.

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Комментарии
6
Алле гараж
9 августа 2024, 18:02
А конкретно!!!???Про град.У нас в одну сторону 600 км,в другие по 100 с лишним.
Гость
9 августа 2024, 18:09
Страховать надо свои авто по КАСКО. Упадёт дерево на ваш автомобиль, страховая компания вам выплатит ущерб.
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