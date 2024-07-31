«Смотрю в окно, а там летит шифер»: улицу под Новосибирском разрушило ураганом — как люди живут без крыш над головой

Стихия унесла фрагменты крыш с девяти домов. У одного кровля улетела целиком, со стропилами Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Утром 25 июля на небольшой населенный пункт на станции Дупленской в Коченевском районе Новосибирской области обрушился шторм: ливень с градом, ураганный ветер и, как говорят местные жители, настоящий торнадо. Буря продлилась не больше десяти минут и лишь чудом не повлекла человеческие жертвы — шквал был настолько сильным, что срывал с домов покрытые металлическими листами и шифером крыши и уносил их на сотню метров. Как Дупленская переживает последствия бури и почему местные жители обратились к журналистам спустя почти неделю после стихийного бедствия — в репортаже НГС.



«Треска крыши не услышал»

В седьмом часу утра подавляющее большинство жителей улицы Молодежной на станции Дупленской уже не спали: кто-то уже уехал на работу, другие уже готовы были приступать к домашним делам, которых в деревне всегда хватает. Погода благоприятствовала: было не жарко, накрапывал мелкий дождик, после многодневной изнуряющей жары даже приятный. Изменилось всё в считаные секунды.



— Я как раз у окна стояла. Окно приоткрыто было, и вода прямо на пол полилась. У меня погреб рядом [с домом] — ни погреба не было видно, ни сарая. Сплошная пелена, — говорит местная жительница Галина Фролова. — Плакала, кричала, смеялась… не знала, что делать.



Такую инсталляцию можно увидеть едва ли не у каждого дома на улице Молодежной станции Дупленской Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











На вопрос, не успела ли случайно снять стихийное бедствие, женщина смеется — а вслед за ней и остальные ее соседи. Буря продлилась считаные минуты, но настолько страшной непогоды дупленцы, которые живут здесь десятилетиями, не видели никогда. О мобильных телефонах они в тот момент и не вспомнили.

Источник: Анна Скок, Артем Чудинов / NGS.RU

Буйство стихии называют по-разному: бурей, ураганом, шквалом. Чаще всего звучит емкое слово «торнадо». И хотя это климатическое явление для Новосибирской области не то чтобы типичное, дуплинцам легко поверить.

— Такой вой ветра был, что я даже треска крыши не услышал, — утверждает еще один житель станции Дупленской Александр Евдокимов.

Александр Евдокимов высматривает в болоте за огородом свою крышу. Пешком до нее не дойти — слишком грязно Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Они с женой как раз собирались доить коров: их скоро пора было выводить на пастбище. Зашел в баню — и в этот момент начался шторм.



— Пока сапоги надели, град пошел, ветер начался шквальный. И как туман был. Я в доме была [в этот момент], — всплескивает руками жена Александра Татьяна. — Смотрю в окно, а там шифер летит, металлочерепица. Саша заходит, говорит: «Таня, у нас крышу смело». Я не понимаю, как так. А он: «Всё, крыши нет у нас».

Местные жители говорят, что ураган повредил жилища девяти семей. У главы сельсовета на руках семь заявлений на получение материальной помощи Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Сегодня, чтобы посмотреть на крышу дома супругов, нужно подняться по лестнице на их дом. Ее отнесло дальше, в болото — по крайней мере, за сотню метров от дома. Рядом, на соседней постройке, высится поднятый над кровлей скворечник — его стихия загадочным образом не тронула. Домам людей повезло меньше.

Стихия повредила в основном большие двухквартирные дома и надворные постройки рядом с ними. А вот старенькие домики поменьше почему-то уцелели Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В прямом смысле без крыши над головой остались девять семей — все они живут на улице Молодежной, как будто большую часть станции Дупленской стихия обошла стороной. Это, конечно, не так — у шторма были и другие последствия: обрушенные столбы электропередачи, поваленные деревья, снесенные теплицы и загубленные огороды. Но на иные последствия урагана деревенские смотрят снисходительно: не остаться бы вовсе без жилья, если дожди зарядят всерьез.



— Вообще, нам очень повезло, что никто не погиб. Что коров еще не погнали. Что людей не было, — наперебой повторяют люди.



Потоп

На фоне разрушенных домов об огородах дупленцы практически не вспоминают. Хотя посадки им тоже жалко: с ранней весны здешние женщины старались обеспечить себя урожаем на зиму. Оправятся ли огурцы, помидоры и другие культуры после урагана и ливня с градом, гадать никто не берется Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— В зале, в коридоре вода стоит, — жалуется пенсионерка Вера Понырева. — Вчера дождик шел, так и пролилось.



— Вот эта спальня у нас сильно пострадала, обои начали отклеиваться, — в тон ей сетует Наталья Белова. — Вот отсюда всё бежало через лампочку, но проводка целая вроде.



Большая часть жителей Дупленской — пенсионеры. Кто-то еще не старый, способный и работать, и зарабатывать. Но есть те, кто кроме пенсии может рассчитывать лишь на помощь родни.

— Дети посчитали — 100 тысяч вышло, чтобы накрыть всё, — говорит Светлана Адонина из 12-го дома. — Плюс огород, плюс бассейн... стоял. Но это мы уже всё не считаем, это всё мелочи.

Ураган, говорит Светлана, унес не только крышу, но и веранду. И немного нервно смеется.

В доме Натальи Беловой не только сорвало крышу, но и выбило окно Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В минувшие выходные на улице Молодежной было многолюдно: все, кто мог, приехали помогать родителям, дедушкам и бабушкам, чтобы соорудить хотя бы временную защиту от воды. Но настоящий ремонт еще впереди.



Галина Фролова, которая плакала и смеялась у полуоткрытого окна, пока вода заливала ее дом, перекрыла крышу за считаные дни до стихийного бедствия. Теперь ждет рабочих, чтобы они подняли оторванный кусок железа обратно: гарантия еще не успела истечь.



Кто-то уже заказывает рабочих, не дожидаясь реакции от сельсовета и района. Заявления на материальную помощь написали семь семей из девяти пострадавших. Вера Понырева заявила, что не знала о такой возможности, и твердо вознамерилась тоже пойти в сельский совет.



Но у некоторых дупленцев есть причины с особенной тревогой относиться к возможным последствиям стихийного бедствия. Всё дело в том, что поврежденные стихией дома на улице Молодежной — двухквартирные. Если обе половины постройки занимают работящие, пусть немолодые и небогатые пенсионеры — полбеды. Соседи тогда наперегонки ликвидируют разрушения.

Часть построек так и стоят, будто заброшенные Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











А вот квартиры через стенку от супругов Евдокимовых, Веры Поныревой и четы Беловых, по разным причинам пустуют.



— Я в пятницу с работы отпросилась, до того, еще в четверг, брат с сестрой приехали, — эмоционально рассказывает дочка Беловых Олеся Гутенева. — 45 тысяч мы уже потратили (чеки девушка предоставила в распоряжение журналистов. — Прим. ред.). Это у нас всего четверть крыши [от нашей половины] сорвало, поэтому так дешево вышло. Но ведь мы уже и за соседей платить начали: сестра еще на четыре тысячи баннеры докупала, и это я еще бензин и другие расходы сопутствующие не считаю.



Девушка явно на нервах, и ее можно понять: кроме родителей в списках пострадавших оказалась и ее бабушка, которая тоже живет на станции Дупленской, — ей уже под 90. Ее крыша, к счастью, на месте, но ветер уронил столб ЛЭП. Провода под напряжением оказались в болоте, и без света бабушка сидит второй день.

Фронтоны под напором шквала тоже не устояли Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Администрация, говорит Олеся, начала решать вопросы компенсаций только в понедельник, а неделю обещают дождливую. Они с сестрой и братом в буквальном смысле не знают, за что хвататься, а тут еще и необходимость платить за соседей.



По словам Олесиной мамы Натальи Беловой, их сосед умер, а его многочисленные дети, хоть и прописаны в Дупленской, приезжать не спешат — спасение их жилья тоже легло на плечи детей пожилой женщины. Выбора у них не было: не прикроешь одну половину дома — затопит обе.



Через стенку от Евдокимовых жилье несколько лет назад дали сиротам по социальному найму, но те съехали.

Соседка Веры Николаевны свое жилье навещает крайне редко и, по словам пенсионерки, вряд ли будет ремонтировать, потому что злоупотребляет спиртным.



— У меня пенсия — 14 тысяч рублей, — возмущается Вера Понырева. — Как я это всё должна делать?



Компенсации

Светлане Адониной тоже помогли дети. Кажется, гости на улице Молодежной в выходные были чуть не в каждом доме Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Связаться с главой Дупленского сельсовета Надеждой Снижко удается только на следующий день после общения с пострадавшими от стихии — вероятно, обсуждения проблемы с районной администрацией действительно вышли очень плотными.



— Вчера состоялась комиссия по чрезвычайным ситуациям по данному вопросу, всем семерым людям, которые обратились с заявлением на материальную помощь, будет оказана материальная помощь в размере, соответствующем разрушению, — рассказала Надежда Снижко. — Вторая половина [дома Евдокимовых] будет отремонтирована за счет наших средств. Районная администрация выделяет деньги, мы (сельсовет. — Прим. ред.) будем ремонтировать эту половину, поскольку она в нашей собственности.



Ветер выворачивал березы с корнем. В непогоду никто не пострадал лишь чудом: хотя утро было ранним, деревенские жители уже встали и готовились приступать к работе Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











С одним из зарегистрированных на улице Молодежной соседей Беловых Надежда Снижко тоже успела связаться. Мужчина, говорит глава сельсовета, на словах от починки дома не отказывался.

— Он сказал, что ремонтировать крышу он не отказывается, он будет ее делать.

Обещал связаться с хозяевами второй половины, урегулировать ситуацию, объяснить всё, — прокомментировала Надежда Снижко.



Редакция НГС будет следить развитием ситуации, чтобы узнать, действительно ли дома на станции Дупленской будут отремонтированы в срок и в какую сумму район оценит повреждения крыш.



В тот же день, 25 июля, непогода пришла и в Новосибирск. По левому в буквальном смысле потекли бурные реки.

