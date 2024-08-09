«Хотят лакшери за три копейки, а сами колхозники». Как изменился контингент отдыхающих в Сочи за последние 10 лет

Современным туристам подавай смузи и латте на миндальном молоке, в 2008 году вполне хватало кофе «Три в одном» Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Автор телеграм-канала «Восторг Сочи» поднял тему о том, как поменялся контингент туристов на курорте за последние годы, он сделал неожиданные выводы и опубликовал фотографии отдыхающих 2008 года. По его мнению, с тех пор всё сильно поменялось.

Очень модная в 2008 году девушка Источник: Восторг Сочи / T.me











— Когда я ною по старому доолимпийскому Сочи, нельзя не вспомнить, какой контингент отдыхающих преобладал в летний сезон. Вспомните номера КВН команды «Утомленные солнцем» — это прямо олицетворение той атмосферы. Перезагорелые девушки с розовой помадой на губах и пирсингом в пупке, мужики в странных недомайках-недофутболках с надписью SOCHI. Прослеживалась хищная и жадная тяга к отдыху: максимум экскурсий, максимум пляжа, максимум развлечений. Причем было много людей из тех дальних и маленьких городов, названия которых мы даже не знаем. Сочи был доступен для всех слоев общества, но выбирали его, как правило, классы ниже среднего, — пишет автор телеграм-канала.



Недомайки-недофутболки с надписью SOCHI носили многие Источник: Восторг Сочи / T.me











Редакция SOCHI1.RU решила разобраться, единичное ли это мнение, что контингент отдыхающих в Сочи очень сильно поменялся, или нет. Поговорили с местными жителями, которые работают в сфере туризма. И, собственно, с туристами — чувствуют ли они в себе какие-то перемены.

Туристы стали требовательные Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Туристов испортил интернет

Гид-экскурсовод с 15-летним стажем Людмила Борисова вполне может судить о том, как изменились туристы за последние 10 лет. Ежедневно она общается с десятками курортников. Она считает, что современных людей испортил интернет. Почти для всех смысл экскурсий сейчас — это красивые фотки. Большинство вообще не интересует история посещаемых мест. Для них главные вопросы: где сделать красивые селфи и когда будет обед.

— Если раньше гости вникали в исторические факты, задавали вопросы, то сейчас им главное сделать красивое фото и видео, быстро это всё вложить в сторис, чтобы знакомые умерли от зависти. Буквально на днях наблюдала такую картину: муж и жена поехали на экскурсию на горные курорты, собачились всю дорогу, зато для видео позировали как влюбленные голубки. Плевать им на историю возникновения горнолыжных курортов, на олимпийские объекты. Они смотрят на всё через телефон. Когда вдоволь наснимали, нафотографировали — заскучали. «А когда обед?» — спрашивают, — рассказывает Людмила. Еще 10 лет назад, по ее мнению, люди жили не напоказ, хотя соцсети вполне уже были развиты. Они могли наслаждаться моментом и окружающим. Теперь туристы разучились это делать, им нужно обязательно показать другим, как круто они отдыхают и как вкусно едят. Могут себе позволить — смотрите все. Как говорится: не зачекинился — значит, не было. Людмила также отмечает, что туристы нынче пошли очень капризные. Кому-то кондиционер в автобусе недостаточно прохладный, а кому-то, наоборот, — сильно дует. Кого-то сильно укачивает на горных дорогах, а кто-то непременно требует дегустации местного вина, даже если ее нет в программе экскурсии.

— Я еще помню туристические автобусы без климат-контроля, и ничего, никто тогда не умер. Все ехали и смотрели во все глаза, слушали во все уши. А теперь мы для них обслуживающий персонал и люди второго сорта. А они нам деньги везут и кормят нас. Все-таки за 10 лет россияне сильно озлобились. Многие. Я не говорю, что все, — считает Людмила. И отмечает, что туристы стали чрезмерно требовательные, считают, что каждую выложенную ими копейку должны отработать по полной программе. Если что-то им не нравится, сразу скандал.

Российские туристы поездили по миру и увидели, каким может быть сервис Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











«Улыбаются в глаза, а за спиной фига»

Российских туристов избаловали турецкий сервис и терпение турок, но у них там есть хотя бы языковой барьер, и многие из обслуживающего персонала в отелях не понимают их претензии или делают вид. Такое мнение высказала владелица гостевого дома в Адлере Наталья. Российские туристы отрывались годами на турецких курортах, творили что хотели, и им за это ничего не было. Сейчас ведут себя так же в Сочи.

— Хотят лакшери за три копейки. А сами по сути колхозники, по крайней мере именно такой контингент отдыхает в гостевых домах. Съездили несколько раз в Турцию и думают, что видели уже всё в этой жизни. Но у нас никогда не будет так, как в Турции. Это просто невозможно. Это российский сервис, он особый, может, более душевный, по крайней мере без фиги в кармане. Турки же тебе улыбаются в глаза, а за спиной — фига, — говорит Наталья.

Она занимается гостиничным бизнесом с самого начала 90-х и помнит непритязательных туристов. Которые готовы были снимать койку в сарае, питаться консервами и мыться в одном на всех душе, а по утрам им хорошо заходил кофе «Три в одном». Они сидели в кафе на пластиковых стульях, ели сомнительный беляш и были счастливы. Теперь им подавай кондиционеры, плазмы, вай-фай, ортопедические матрасы, авокадо и латте с миндальным молоком на завтрак. И всё это за 2 тысячи рублей в сутки. И даже если им всё это предоставить, они всё равно будут недовольны, говорит Наталья.

— Люди теперь разучились быть счастливыми, наслаждаться моментом, радоваться солнцу и морю. Они ищут во всем изъяны, многие считают, что сочинский сервис недотягивает, что им что-то недодают. Хотите лакшери — живите в пятизвездочных отелях, там бухайте, творите дичь, скандальте за 15 тысяч рублей в сутки, — отмечает Наталья. А еще она заметила, что за последние 15 лет российские туристы стали раскованней: бурно заниматься сексом в номере с открытым окном или на пляже — без проблем. Ходить по улицам в стрингах — тоже. Раньше они такого себе не позволяли.

Туристы считают, что Сочи нужно снизить цены и не гнаться за званием курорта мирового уровня Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











«Сделайте доступно для среднего класса»

Сочи, который стремится к уровню мирового курорта, никогда им не будет, и в этом некий диссонанс, считает турист из Москвы Денис Горский, который работает в туристическом бизнесе в столице. Он уверен, что Сочи нужно позиционировать себя исключительно как единственный субтропический российский курорт, поскольку менталитет никуда не денешь. Понятно же, что он рассчитан только на россиян и зарубежные гости сюда отдыхать точно не поедут.



— Радушное гостеприимство вообще не конек Сочи, отсюда постоянные терки между туристами и местными. Они для нас придумали пренебрежительное «бздых» или «кормилец». Даже представить невозможно, если бы туристов так называли в Ницце или в Каннах. Не нужно задирать цены, не нужно пытаться прыгнуть выше головы. Сделайте просто душевно и доступно для среднего класса, и люди к вам потянутся, — считает Денис. Он уверен, что люди с большими деньгами массово в Сочи никогда не поедут даже в условия закрытых границ, разве что один раз, да и то только на горнолыжные курорты. А для большинства обычных граждан России отдых на российском курорте просто недоступен финансово, уверен Денис.

Негативные отзывы о Сочи нужно не игнорировать, а воспринимать как руководство к действию Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Отдыхающий в Сочи Игорь Столяров из Санкт-Петербурга согласен с утверждением, что за последние 10–15 лет российский турист стал более требовательным к сервису и вообще к отдыху, поскольку побывал в разных странах и увидел, как можно встречать гостей. Он также уверен, что и быдла среди отечественных туристов достаточно. Его он насмотрелся в Турции, в Греции, в Италии, а теперь в Сочи.