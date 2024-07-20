Используйте землю по максимуму: что можно посадить в капусту, огурцы и помидоры

Многие культуры любят, чтобы пряные травы росли с ними на грядке — это отпугивает от них вредителей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Свободная земля на грядках требует постоянного ухода. Убирая с огорода сорняки, грунт приходится регулярно рыхлить, чтобы он не стал каменным и не терял влагу слишком быстро. Но можно подойти к этому делу с другой стороны: например, подсадить к овощам полезные культуры, которые дадут дополнительный урожай и могут даже отпугнуть вредителей.

Что можно посадить в капусту



Капуста сомкнет междурядье своими раскидистыми листьями ближе к августу. И до этого времени можно использовать свободное пространство на грядке с максимальной пользой.



— Укроп прекрасно соседствует с капустой на одной грядке. Его можно посеять и собрать потом на зелень в салаты или засушить. Также укроп отпугивает вредителей, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

На одну грядку с капустой можно переместить свеклу после прореживания с основной грядки, где лишние растения убирают для получения более крупного и здорового урожая. Так, можно позже собрать молодую свеклу небольших размеров для блюд и заготовок. Розмарин также прекрасно уживается с капустой и приносит пользу этой широколистной культуре.

Если посеять в междурядье капусты бархатцы, то это сделает огород не только ярче, но и безопаснее: эти цветы отпугивают множество вредителей.

Нельзя сеять к капусте редис и другие крестоцветные культуры.

Что посадить с огурцами

Огурец не очень любит соседей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Пряные травы плохо пойдут для посева в свободный грунт между лозами — огурец сможет стерпеть только укроп. В конце июля и августе не стоит что-то дополнительно сеять, так как эта мощная широколистная культура имеет множество плетей и занимает всё пространство.

— Огурец поливают чаще, чем других. Также регулярно вносят подкормки — каждые десять дней, в том числе с содержанием азота. Его могут чрезмерно накапливать другие культуры, и в итоге получается нитратный урожай, — предупредила Людмила Шубина.

В следующем году можно попробовать вырастить на одной грядке с огурцами пару кустов кукурузы. Растение не конкурирует с огурцами за питательные вещества, при этом может стать дополнительной опорой.

Что посадить с перцем

Орегано, зеленый лук на зелень, укроп отлично будут расти под кустами перца. Очень любит эта культура соседствовать с базиликом: он отпугивает мух и сам отлично растет с таким соседом.

Также можно посеять кориандр, шпинат и петрушку. Все пряные травы отлично растут с таким соседом, как перец, при этом отпугивая от кустов вредителей.

Что посадить с помидорами

В теплице под томатами обычно много свободной земли Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Салат, петрушка, укроп и даже базилик могут соседствовать на одной грядке с томатами. Эта культура не против поделиться местом с этими растениями, особенно в теплице, где внизу по мере роста остается много свободного пространства. Но из-за развитой листовой массы томатов травы в открытом грунте в итоге можно будет собирать на начальном этапе для салатов.



Томаты своим резким запахом прекрасно отпугивают крестоцветную блошку — главного вредителя редиса. Поэтому можно сеять небольшими группами эту культуру к помидорам.

Как и к капусте, к томатам можно подсадить свеклу и даже морковь.

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