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Лето Пекло сменят дожди и грозы: прогноз погоды на три дня в Новосибирске — область может накрыть градом

Пекло сменят дожди и грозы: прогноз погоды на три дня в Новосибирске — область может накрыть градом

Синоптики ожидают умеренную погоду с дневными температурами до +27 градусов

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8 комментариев
По региону специалисты ожидают ветер до 21 м/с, в Новосибирске — до 18 м/с

Из Новосибирска наконец-то уходит аномальная жара, но сильно радоваться не стоит, температуру в +30 градусов сменят дожди и грозы.

— Мы ожидаем ослабление жары, отменили с 17 на 19 июля штормовое предупреждение по аномально жаркой погоде, температуру в +30 не ждем в ближайшие дни, — рассказала НГС ведущий синоптики «Западно-Сибирского УГМС» Марина Виноградова. — Будет умеренная погода с дневными температурами +24... +27 градусов и высокой вероятностью дождей.

18 июля, в четверг, специалисты прогнозируют в начале ночи погоду преимущественно без осадков, во второй половине ночи — местами небольшой дождь с грозой, днем — кратковременный дождь с грозой. Ветер будет южный 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с, днем при грозе шквалы до 18 м/с. Температура ночью опустится до +17... +19 градусов, днем поднимется до +25... +27 градусов.

В пятницу, 19 июля, ожидают кратковременный дождь с грозой, ветер будет юго-западный 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Ночью температура опустится до +16... +18 градусов, днем поднимется до +24... +26 градусов.

20 июля, в субботу, погоду прогнозируют преимущественно без осадков, ветер юго-западный 2–7 м/с. Температура ночью составит +15... +17 градусов, днем поднимется до +25... +27 градусов.

При этом в области на три дня синоптики прогнозируют ветер до 21 м/с при грозах, сильные дожди, ливни, местами в дневные часы даже град. В городе подобной погоды не отмечают.

НГС также изучил прогноз погоды сервисов на август, до последнего месяца лета остается чуть больше двух недель. Месяц ожидается переменчивый, перепады температур могут доходить до 25 градусов, а 12 дней прогнозируют дожди.

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Комментарии
8
Голая правда
17 июля 2024, 15:49
Ветра то нет. Дома духотища. Вентилятор круглосуточно работает.
Гость
17 июля 2024, 15:02
Чтобы изменить климат в Евразии нужно проделать коридор через Гималаи. Тогда в Индии не будет жары а на континенте в Сибири будет как в северной Америке
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