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Благоустройство площадки на Авиастроителей

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Лето Яблони и сибирские ели: в Новосибирске хотят благоустроить площадку на Авиастроителей

Яблони и сибирские ели: в Новосибирске хотят благоустроить площадку на Авиастроителей

Там проведут посадку деревьев и устройство газонов

538
3 комментария
Заказчиком работ выступает МКУ Новосибирска «Дзержинка»

В Новосибирске ищут подрядчика для благоустройства территории общего пользования по улице Авиастроителей. Начальная цена контракта на выполнение работ превышает миллион рублей.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок в пятницу, 12 июля. Заказчиком работ выступает МКУ Новосибирска «Дзержинка», источник финансирования — бюджет города на 2024 год.

В описании объекта закупки сказано, что в состав работ войдут устройство газона, посев газонной травы, установка бетонных бортовых камней и другое. В нем также имеются данные о посадке деревьев — в примерном перечне перечислены такие виды растений, как сибирская ель и декоративная яблоня.

— При выполнении работ на территории, прилегающей к жилым и общественным зданиям, не допускается выполнение работ, производящих шум и нарушающих тишину и покой граждан с 22 часов до 07 часов по местному времени в рабочие дни, с 22 часов до 09 часов по местному времени в выходные и нерабочие праздничные дни, — сказано в документах.

Выполнить работы по контракту необходимо до 15 сентября этого года. Подать заявку на участие в закупке можно до 19 июля, определить подрядчика планируется 22 июля.

В документах представлена примерная схема благоустройства территории общего пользования. На ней сказано, что вблизи участка находится улица Забайкальская — по данным 2ГИС, рядом расположен сквер «Авиаконструктора Антонова». В перечне документов к закупке также имеется локальный сметный расчет по благоустройству газонов «сквера по улице Авиастроителей».

В конце июня в Новосибирске состоялась презентация концепции дизайн-проекта сквера имени композитора Эдуарда Артемьева. Он может появиться в микрорайоне «Аэропорт».

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Комментарии
3
Татьяна 53
13 июля 2024, 14:13
Задумка благая, и не более
tumevg р777ок
13 июля 2024, 14:28
Расцветай облагораживают за счет бюджет 2024
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