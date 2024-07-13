Яблони и сибирские ели: в Новосибирске хотят благоустроить площадку на Авиастроителей

Заказчиком работ выступает МКУ Новосибирска «Дзержинка» Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











В Новосибирске ищут подрядчика для благоустройства территории общего пользования по улице Авиастроителей. Начальная цена контракта на выполнение работ превышает миллион рублей.



Информация об этом появилась на сайте госзакупок в пятницу, 12 июля. Заказчиком работ выступает МКУ Новосибирска «Дзержинка», источник финансирования — бюджет города на 2024 год.



В описании объекта закупки сказано, что в состав работ войдут устройство газона, посев газонной травы, установка бетонных бортовых камней и другое. В нем также имеются данные о посадке деревьев — в примерном перечне перечислены такие виды растений, как сибирская ель и декоративная яблоня.



— При выполнении работ на территории, прилегающей к жилым и общественным зданиям, не допускается выполнение работ, производящих шум и нарушающих тишину и покой граждан с 22 часов до 07 часов по местному времени в рабочие дни, с 22 часов до 09 часов по местному времени в выходные и нерабочие праздничные дни, — сказано в документах.



Выполнить работы по контракту необходимо до 15 сентября этого года. Подать заявку на участие в закупке можно до 19 июля, определить подрядчика планируется 22 июля.



В документах представлена примерная схема благоустройства территории общего пользования. На ней сказано, что вблизи участка находится улица Забайкальская — по данным 2ГИС, рядом расположен сквер «Авиаконструктора Антонова». В перечне документов к закупке также имеется локальный сметный расчет по благоустройству газонов «сквера по улице Авиастроителей».

