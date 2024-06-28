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Город Кольца и круги: разглядываем впечатляющие фото проекта нового новосибирского сквера — его разобьют к 2026 году

Кольца и круги: разглядываем впечатляющие фото проекта нового новосибирского сквера — его разобьют к 2026 году

Зеленая зона будет посвящена легендарному композитору Эдуарду Артемьеву

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14 комментариев
Зеленую зону должны будут окончательно благоустроить в 2026 году

Власти положительно оценили дизайн-проект сквера имени новосибирского композитора Эдуарда Артемьева. Зеленая зона в честь знаменитости должна будет появиться в микрорайоне «Аэропорт». Сегодня, 28 июня в мэрии состоялась презентация концепции.

Весной НГС писал, что сквер планируется создать на месте старой парковой зоны. Проектом занимается компания «Брусника», которая рядом строит жилой комплекс «Авиатор». Разработчик концепции — архитектурное бюро Landmark Architects. Его представители, а также сын Эдуарда Артемьева, Артемий — одни из тех, кто присутствовал на сегодняшней презентации.

На мероприятии директор бюро Андрей Шевцов рассказал, что проект подразумевает выделение в сквере тематических зон. Согласно идее, там появится мемориальная зона с аллеей имени Артемьева, где расположатся информационно-исторические стенды. Ее должны будут оформить под образ клавишного инструмента.

Эдуард Артемьев — народный артист России, лауреат Государственных премий РСФСР и РФ. Композитор сотрудничал с такими режиссерами как Андрей Тарковский, Никита Михалков, Андрей Кончаловский, Карен Шахназаров и другими. Всего Артемьев написал музыку более чем к 170 кинофильмам, в том числе «Чисто английское убийство», «ТАСС уполномочен заявить», «Визит к Минотавру», «Водитель для Веры», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Легенда № 17» и другим.

Согласно проекту, сквер зонируют
В нем будет место и для детей, и для взрослых
Это вид сверху
В сквере имени Артемьева можно будет посидеть в тишине, погулять, поиграть

Будут несколько интерактивных музыкальных зон, состоящих из колец — круги одновременно символизируют графические нотные партитуры и космос. В одной из зон разработчик предложил сделать на земле специальные панели, наступая на которые, человек будет слышать музыку. В другой, согласно проекту, появятся столбы с кнопками, и если нажать на какую-нибудь из них, заиграет определенная композиция Эдуарда Артемьева.

Предусмотрены интерактивные элементы
Сквер будет с хорошим озеленением

Тем, кто присутствовал на презентации, в том числе начальнику департамента культуры Даре Разживиной, понравился дизайн-проект. Артемий Артемьев отметил, что архитекторы уловили суть графической партитуры и воплотили ее в виде круговых элементов, но на стадии проектирования их можно будет немного доработать.

— Замечательно совершенно, что вы используете круги. А можно, чтобы они были на земле? — сказал сын композитора, но не уточнил на мероприятии, что имел ввиду.

Разживина ответила на это следующим образом:

— Идея правильная. Надо будет просто на этапе разработки документации еще раз с вами обсудить, как-то правильно отразить.

В разговоре с корреспондентом НГС директор Landmark Architects Андрей Шевцов предположил, что Артемьев имел в виду нанесение нотного рисунка на землю.

— Как мы поняли задачу: чтобы рисунок на покрытии был больше похож на партитуру, — предположил он. — Сейчас мы достаточно упростили.

Сквер планируется благоустроить в два этапа, окончательно — в 2026 году.

Эдуард Артемьев скончался в декабре 2022 года, ему было 85 лет. Незадолго до смерти композитора госпитализировали с подозрением на коронавирус в одну из московских больниц.

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Благоустройство Сквер Новосибирск Проекты Мэрия
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Комментарии
15
ex_Tommy58
28 июня 2024, 17:46
Кто-то верит?
Zemb
28 июня 2024, 17:27
терешкову позовите и толяна они вам настроят.. на бумаге.... к 2070 году.
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