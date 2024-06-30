Нужно больше времени: почему в Новосибирске затопило дороги после недавнего ливня — ответ мэрии

В прокуратуре установили, что на некоторых улицах города нет ливневок Источник: пресс-служба прокуратуры Новосибирской области











Мэрия Новосибирска рассказала, почему дороги города затопило после недавнего ливня. Из-за рек на улицах прокуратура решила подать в суд, но в администрации говорят, что ливневки на некоторых участках есть.



На этой неделе в прокуратуре сообщили, что на участках на улицах Докучаева, Промышленной, Красина, Моторной, Троллейной, Арбузова, Балтийской, Лермонтова, Каменском шоссе, пересечении улиц Кропоткина и Красного проспекта нет ливневых канализаций. Из-за затопленных дорог ведомство обратилось в суд.

В пресс-центре мэрии рассказали НГС, что на улицах Докучаева, Промышленной, Моторной, Красина (от проспекта Дзержинского до улицы Николая Островского), Арбузова, Балтийской, Каменском шоссе действительно нет ливневок. При строительстве дорог на участках в проектной документации не было включено обустройство ливневой канализации.

Администрация также утверждает, что на улице Троллейной ливневки есть на всем протяжении дороги. Дождеприемники на пересечении Красного проспекта и улицы Кропоткина, а также улиц Лермонтова и улиц Мичурина имеются.

— При выпадении значительного количества осадков в короткий промежуток времени, приёмные устройства системы водоотведения не могут обеспечить моментальный прием ливневых осадков, что приводит к кратковременным скоплениям воды на проезжей части автодорог. Для удаления дождевых потоков при пиковом выпадении осадков требуется более длительный период, чем при обычной интенсивности дождевых осадков, — сообщили в пресс-центре.

Ливень прошел в городе вечером 25 июня, машинам пришлось пробираться по рекам, а на кольце улицы Курчатова в автомобиль врезались куски асфальта, после чего машину унесло по течению. НГС в режиме онлайн следил за тем, что происходило в городе. Например, в Заельцовском и Калининском районах пошел град размером с грецкий орех.