Чем подкармливать чеснок, лук и морковь: основные правила получения хорошего урожая

В июле главное не переусердствовать с посадками, чтобы не навредить растениям Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Богатый и здоровый урожай — заветная мечта каждого дачника. Но в погоне за ним можно перестараться и просто сжечь посадки обилием внесения азота или других модных подкормок. Разбираемся, в каких случаях нужно помочь растениям и как сейчас правильно ухаживать за чесноком, луком, морковью и свеклой.

Чем подкармливать чеснок и лук



Если желтеет перо озимого чеснока — в конце июня то это нормально. К июлю растения выбросили стрелки, которые нужно удалить, и чеснок начал активно формировать зубчики. До 20 июля урожай нужно выкопать. Другое дело — яровой чеснок.

— Пожелтение пера говорит о нехватке азота. Яровой чеснок можно подкормить однократно небольшими дозами, но лучше развести более слабый концентрат, чем переборщить с внесением, — подчеркнула Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Лист сначала накапливает массу, а потом отдаёт её в зубчики. Чем выше и здоровее лист на чесноке, тем крупнее головка под землёй.

Лук может желтеть из-за вредителя — луковой мухи. В этом случае нужно полить грядку аммиачным раствором воды. Разведите стакан на 10 литров обычной воды. Так вы избавитесь от вредителя и внесете дополнительный азот в почву.

Если с растениями все в порядке, то в июле при большом желании можно сделать однократную подкормку гуматами. Но полезных веществ, чтобы нарастить хорошую луковку, к этому времени растениям достаточно после майских и июньских подкормок.



Чем подкармливать морковь и свеклу

Морковь со свеклой любят рыхлую землю Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











В случае с морковью и свеклой в июле нужно следить только за здоровьем посадок. Если появилась морковная муха, то грядки нужно опылить табачной пылью с золой. Достаточно двух раз с интервалом в неделю.

— Под свеклу и морковь минеральное питание вносится под основную обработку — перекопку или вспашку. И на этом всё, — объяснила Людмила Шубина.

Если при посадке и предыдущих месяцах внесение удобрений было скудным, то стоит один раз подкормить корнеплоды калийными удобрениями с минимальным или нулевым содержанием азота. Именно калий сейчас необходим моркови и свекле для формирования здорового и обильного урожая.

Как ухаживать за огородом

В случае с морковью и свеклой сейчас нужно проредить посадки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Прополка и рыхление — остаются в списке самых важных дел на огороде в июле. Помимо этого у чеснока и лука нужно удалять стрелки, чтобы эти культуры тратили силы не на семена, а на то, что находится под землей.

В случае с морковью и свеклой сейчас нужно проредить посадки.

— Чем реже будут растения, тем больше корнеплоды. Я изначально густо не сажу, чтобы не тратить семена, которые стоят очень дорого, — отметила специалист. — Слишком крупные свекла и морковь сложнее и меньше хранятся, поэтому гигантов выращивать не стоит.

Поливать эти культуры стоит, только если установилась жара в течение 3–4 дней. А так внешней влаги грядкам будет достаточно. Если воды слишком много, то морковь будет расти кривой и может начать подгнивать. Корнеплодам сейчас нужен воздух, а он вытесняется водой при переливах.

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